В последние дни Калининградскую область, как и многие другие регионы страны, сковали морозы. Температура опускалась до -20 градусов, водоемы сковало льдом.Резкое похолодание застало врасплох семью лебедей, которые «квартировали» на небольшом озере у поселка Бережковское. Птицам грозила верная гибель, когда на помощь пришла... прокуратура Черняховска - это ближайший к поселку райцентр.Прокуроры вместе с представителями местной администрацией проверили условия обитания пернатых и пришли к выводу - птиц нужно спасать.- Сотрудники спецслужб установили домики для зимовки лебедей, прокуратурой города птицы обеспечены кормом, - сообщили в пресс-службе ведомства и пообещали контролировать условия обитания и кормление лебедей.Стоит сказать, что лебедей в Калининградской области действительно много, из-за чего периодически возникают забавные ситуации. Птицы регулярно появляются в самом центре города и разгуливали по проезжей части, создавая пробки, а в прошлом году десятки лебедей даже устроили парад в честь Дня ВМФ в Балтийске.