Рассмотрение «дела врачей» в Москве: в суд приехал Рошаль, но апелляцию перенесли

Элине Сушкевич и Елене Белой предстоит еще раз отправиться в столицу. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 28 апреля, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы начал рассмотрение апелляционного представления Генеральной прокуратуры РФ на оправдательный приговор Калининградского областного суда по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой.

В столице сегодня были и Элина Сушкевич, и Елена Белая. Их пришли поддержать глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, а также председатель ассоциации клинических токсикологов России, старший научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ имени Склифосовского Галина Суходолова.

Как стало известно «Комсомолке», из-за ненадлежащего извещения представителя потерпевшей о начале рассмотрения апелляции заседание перенесли на 11 мая.

Напомним, 16 декабря 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес решение об оправдании врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой. Врачей обвиняли в умышленном убийстве новорожденного ребенка. Уже на следующий день Генеральная прокуратура РФ подала апелляционное представление, в котором просит приговор суда отменить, а дело направить на рассмотрение в тот же суд со стадии судебного разбирательства. 25 декабря 2020 года своей апелляционной жалобой представитель потерпевшей – Лариса Гусева поддержала доводы Генпрокуратуры.

Одна из причин отправить дело на пересмотр - нарушение уголовно-процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей. Уже после вынесения решения суда выяснилось, что у одной из присяжных отец имеет судимость. Однако сторона защиты утверждает, что этот факт не был секретом и при выборе присяжных обсуждался в присутствии представителей прокуратуры.

- Председательствующий в установленном порядке интересовался, есть ли у кандидата в присяжные предвзятость к судебной системе в связи с судимостью отца, повлияет ли этот факт на ее объективность, - прокомментировал адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов. – На это кандидат в присяжные ответил отрицательно. Более того, в протоколе есть данные о том, что, отвечая на вопрос председательствующего: «Есть ли замечания по проведенному отбору присяжных заседателей?», сторона обвинения заявила, что замечаний не имеется.