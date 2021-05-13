Рассказ разведчика из группы «Тигр», часть 2: «Английский резидент пытался узнать, сколько мы зарабатываем»

В глубоком тылу врага разведчики должны быть всегда настороже. Фото: архив Минобороны РФ.

Группа капитана Александра Радюка (позывной «Тигр») высадилась в ночь на 28 августа 1944 года в лесном массиве Нойзилькайм в районе города Лабиау (сегодня Полесск). В распоряжении «Комсомолки» оказался уникальный материал, который ранее не публиковался – это аудиозапись, лично созданная радистом группы Николаем Николаевичем Мартыновым в 1989 году.

Николай Николаевич Мартынов и его старший внук - тоже Николай. Фото: из личного архива героя публикации.

Мы публикуем наиболее интересные эпизоды из рассказа разведчика.

Мнимый бельгиец

После встречи с представителями подпольного комитета лагеря для военнопленных разведчики были на эмоциональном подъеме. Они немедленно приступили к поискам засекреченного немецкого аэродрома, примерные координаты которого были переданы новыми знакомыми.

- Виктор Чистяков и то ли Костя (Зырянов – Ред.), то ли Василий (Тишин – Ред.) вышли в район Лабиау (современный Полесск – Ред.). Через несколько дней вернулись и доложили, что такой аэродром действительно существует. Они внимательно наблюдали и выяснили, что там никакой новой техники нет, кроме обычных серийных самолетов. После этого мы начали устанавливать контакты с теми группами или нашими агентурными разведчиками, которые должны были обеспечить нас информацией из самого Кенигсберга.

Мартынов признается, что не принимал участия в этих операциях, так как его помощь требовалась только в крайнем случае – разведчики боялись потерять радиста и остаться без связи с Центром.

- К сожалению, почти все явки, которые нам давали, оказались уже ликвидированы гестапо и жандармерией.

Тем не менее связными время от времени работали русские военнопленные и Константин (тот самый старший лейтенант, взятый в плен под Львовом). Однажды он заявил, что некий бельгиец выразил желание встретиться с советскими разведчиками. Встречу назначили на одной из лесных опушек.

- Мы договорились, что когда он пойдет по просеке, то будет петь нашу русскую «Катюшу». Через несколько дней такая встреча состоялась. Я при ней присутствовал. Выяснилось, что этот бельгиец на самом деле - английский разведчик, что он тоже был заброшен в этот район полулегальным путем, под видом немецкого военнослужащего. Работал в порту, обеспечивая данными по передвижению военно-морских сил английскую разведку.

Резидент по имени Алекс

Иностранец объяснил советским коллегам, что его радиостанция вышла из строя, сообщил свои позывные и попросил передать последние собранные им данные английскому командованию. Однако командир группы, капитан Радюк на это ответил, что радиограмма будет передана советскому командованию, а уже оно, в свою очередь, передаст текст в английское посольство. Мнимый бельгиец согласился на эти условия и попросил пару часов на перешифровку.

- Долго сидел. У него был специальный шифровальный блокнот. Он ведь по-русски писать не умел, поэтому мы попросили написать по-немецки. Установили суть радиограммы: он просил обеспечить связь, сообщал, что располагает колоссальными разведданными, и указывал, где и как его найти. Наши это сообщение приняли, но последствий я не знаю.

Советские разведчики снова попросили англичанина поделиться добытыми данными. В дальнейшем резидент, представившийся Алексом, еще дважды выходил через военнопленного Константина на группу «Тигр» и передавал добытые им сведения.

- Очень просил копию карты района, говорил, что свою утратил. Мы предложили, если интересует какой-то определенный участок, его скопировать. Он не соглашался и требовал весь район, «чтобы маневрировать». В этом ему было отказано. Нас многое удивляло в его поведении. Например, он сразу же спросил, сколько нам платят за то, что мы здесь работаем. Мы его тоже об этом спросили. Говорит: «Примерно тысячу долларов в день». Получал посылки через общество Красного креста, иногда угощал нас сигаретами. Его положение было каким-то странным: мы и верили, и не верили ему. Не чувствовалось в нем профессионала. Поэтому мы никогда не показывали ему нашу базу, встречались всегда за 15-20 километров от нее, чтобы не навести на себя или жандармерию, или группы СС.

Голод и первые потери

РДГ «Тигр» продолжала развивать собственную агентурную сеть. Однако вскоре разведчики начали испытывать трудности с добычей пропитания. Имевшиеся запасы иссякли, поэтому все чаще отправлялись запросы на доставку продуктов по воздуху.

- Трижды нам сообщали, что самолет подготовлен, и трижды мы ничего не получали. Обстановка осложнялась, - рассказывает Мартынов. – На одном из заданий 18 сентября у ребят созрела мысль зайти в один из немецких домов. Но когда они подошли, через стекло был произведен выстрел по Константину Зырянову. Причем, у немца было трехствольное ружье: два ствола с дробью, а нижний – нарезной, под кабана. И он, значит, прямо в грудь всадил два заряда. Константин был в тяжелейшем состоянии. Идти до базы далеко, километров 10-15. Тогда приняли решение: Виктор Чистяков остается с Костей, остальные отправляются на базу, и на другой день мы приходим и забираем ребят.

Однако на другой день ситуация сильно осложнилась: местные жители заявили о нападении в жандармерию, а также поставили в известность гестапо и СС. Немцы по горячим следам смогли обнаружить наших разведчиков и окружили их.

Виктор Чистяков геройски погиб в бою. Фото: из личного архива героя публикации.

- Как потом писала местная газета, Витя в бою уничтожил 16 собак и почти 30 немцев. Но и ребята погибли. Это были наши первые жертвы на территории Восточной Пруссии. К сожалению, мы не смогли их похоронить – это сделали немцы. Говорят, что их офицер сказал: «Если бы каждый немец погибал так, как погибли эти русские, победа давно была бы за нами».

После случившегося окончательно решили, что таким рискованным путем добывать продукты нельзя. Был организован хозвзвод: Василий Тишин и Кондрат Степанов по ночам выкапывали картофель на фермерских участках и собирали в лесу заячью капусту. Из этого варилось какое-то подобие щей без соли – даже ее у разведчиков уже не было.

- Мы понимали, что так долго не протянем. Самолет задерживался, а командование ставило перед нами все новые и новые задачи: «Усильте бдительность, авиаразведка показывает крупное передвижение войск из центра Германии на восточный фронт». Мы это подтверждали ежедневно, наблюдали, что проходят бронетанковые соединения, артиллерийские соединения на мототяге в район Инстербурга, Тильзита. Немцы чувствовали, что в ближайшее время наша армия будет переходить в наступление и готовились к этому.

Продолжение следует.

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