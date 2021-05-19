Рассказ разведчика из группы «Тигр», часть 3: «Слышим, немцы уже совсем близко – мы взвели

Советские разведчики ведут наблюдение за передвижениями противника. Фото: Николай ФИНИКОВ.

Группа капитана Александра Радюка (позывной «Тигр») высадилась в ночь на 28 августа 1944 года в лесном массиве Нойзилькайм в районе города Лабиау (сегодня Полесск). В распоряжении «Комсомолки» оказался уникальный материал, который ранее не публиковался – это аудиозапись, лично созданная радистом группы Николаем Николаевичем Мартыновым в 1989 году.

Мы публикуем наиболее интересные эпизоды из рассказа разведчика.

Груз с Большой земли

Несмотря на голод, разведчики принимали все меры по отслеживанию двигавшихся на восток немецких эшелонов. Но вскоре начались еще и первые заморозки.

- Мы были одеты очень легко, - рассказывает Николай Мартынов. - Самое теплое, что у нас было – это маскхалаты. Голод и холод воздействовали, конечно, на нас. Они не снижали наших боевых возможностей, но заметно начала проявляться усталость у ребят. Все это как-то серьезно беспокоило.

Наконец, группа получила сообщение о том, что в ночь на 24 сентября будет сброшен долгожданный груз. Однако самолет прибыл только еще через сутки.

- Мы выбрали поляну внутри леса и радировали, чтобы летчики ориентировались на свет фонариков: 4 в одной линии и 6 в другой на расстоянии 50 метров друг от друга. Самолет сбросил два парашюта. Груз мы приняли очень удачно, но было определенное разочарование. Например, непонятно было, зачем прислали почти 10 килограммов мыла. И 9 пар новеньких хромовых сапог никакого практического применения в условиях леса иметь не могли. А вот концентратов и консервов оказалось очень мало. Причем содержимое 39 банок оказались испорченными, негодным для применения в пищу. Еще было 4 алюминиевых фляжки со спиртом, но так придавленных каблуком (даже отпечаток остался), что объем там оказался не 500, допустим, граммов, а всего 300. Вся эта мелочевка показательна, это отношение отдельных служб нашего тыла к такой серьезной работе, которую мы выполняли. Возможно, тот, кто отправлял груз, считал маловероятным, что он попадет к нам. Также многие думали, что мы практически уже покойники. Нас такое отношение страшно возмутило, и мы все время вспоминали слова Калашникова (судя по всему, наставник группы – Ред.) «Родина вас не забудет».

По словам Николая Мартынова, старший лейтенант, который занимался комплектованием груза, был наказан после того, как остатки разведгруппы соединились с регулярными частями Красной армии. Его разжаловали в рядовые и отправили на фронт.

Уходя от облавы

Как бы то ни было, получение даже такой посылки пошло на пользу. Разведчики целый день откармливались, после чего приступили к выполнению нового задания. Произошел и еще один контакт с местным населением.

- Одна из наших групп наткнулась на домик. Их заметили и подняли тревогу. Такие случаи всегда быстро становились известны гестапо, которое понимало, что в данном районе присутствует кто-то чужой.

По данным связного Кости, его хозяин, старый граф Гауэ, старый партиец, носивший на серой шляпе с зеленым пером значок со свастикой, украшенный алмазами и большим рубином, неоднократно просил гестаповцев прочесать лес.

- Все это настораживало, мы начали маневрировать, чаще менять базы и тщательно маскировать следы. Достаточно сказать, что всегда и в любое время, по совету Калашникова, любую дорогу мы, всегда переходили задом наперед, чтобы отпечатки следов показывали противоположное направление нашего движения. Это, как потом выяснилось, в некоторых случаях нас спасало, дезориентируя преследователей.

Положение «Тигра» серьезно усложнилось 8 октября.

- За два дня до этого Костя вышел с нами на встречу и сообщил, что оповещается население и формируются батальоны с тем, чтобы в воскресенье прочесать все леса, расположенные восточнее Кёнигсберга. «Вам нужно подготовиться и продумать свои действия». В ночь с 7-го на 8-е мы решили уйти на самый север, ближе к Балтийскому морю, потому что, как сказал Костя, облава начнется с юга. Мы просто хотели выиграть во времени. И вот вышли на новую базу, я развернул радиостанцию, передал данные, получил ответное сообщение, расшифровал его… Сидим с капитаном Радюком, я ему читаю радиограмму: «Еще раз прошу усилить бдительность. Группы, которые десантированы, часто прекращают с нами связь. В ближайшее время армия переходит в наступление. Ставим задачу подробных сообщений по движению и дислокации воинских подразделений». Там же сообщалось, что Виктору Чистякову посмертно присвоено звание старшего лейтенанта, и он награжден четвертым орденом Красного знамени.

Как только Николай Мартынов свернул радиостанцию и поднял глаза, он увидел немцев, идущих на разведчиков бесконечной цепью.

За 6 шагов до смерти

- Шли вперемежку военные и гражданские. Но все вооружены. Намереваются прочесать лес. А мы находились метрах в 250-300, в подлеске. Когда мы приняли решение уходить в чащу, немцы нас заметили и открыли беспорядочный огонь. Уже подбегая к деревьям, я почувствовал удар. Оказалось, в лямку с питанием для радиостанции попала разрывная пуля, перебила эту лямку, батарея упала и скатилась в канаву. Мне уже некогда было ее подбирать, продолжал бежать. А они все стреляли, пули пролетали мимо нас, взрывались где-то в лесу - впечатление было такое, что и оттуда стреляют, и отсюда. Будто мы в полном окружении. И вдруг рядом застонал Иван Подчашинский: схватился за локоть, я посмотрел – у него потекла сразу кровь по руке. Кричу: «Ваня, давай в лес!» Прошли еще метров 200, а до немецкой цепи было метров 300 или, может, с полкилометра. Куском парашюта, не разрезывая рукав, перетянули Ивану рану и подвязали руку. Видно было, что разрывная пуля попала ему в локтевой сустав. А у нас был такой неписаный закон: если ранен и становишься обузой для товарищей, должен, если есть силы, сам застрелиться. Иван с нами попрощался и побежал в сторону, а мы ему: «Иван, что ты делаешь? Мы все сейчас в таком дохлом положении, а ты все-таки стрелять можешь. Попробуем все вместе спастись». Прошли еще вглубь леса, в поросли березняка залегли и заняли круговую оборону. Немцы вошли в лес и, видя, что мы здесь были, осторожничали, шли медленно. Слышим, они уже совсем близко, мы взвели автоматы… Я сейчас уже не представляю, как так получилось, что все выдержали, никто не выстрелил. И вдруг буквально шагов за 6 до нас цепь расступилась влево-вправо и прошла мимо. Когда они удалились метров на 100, мы быстро встали и направились в противоположную сторону. А немцы вышли к морю, так никого и не обнаружив.

Николай Мартынов с женой. Фото: Иван МАРКОВ

Вскоре из леса раздались крики: «Миттаг! Миттаг!» Это участников операции по поимке «русских диверсантов» сзывали на обед. Пока немцы обедали, начало смеркаться. Разведчики поняли, что больше им ничего не угрожает. И решили снова пойти на север, а затем по берегу моря двигаться на восток, чтобы вернуться на базу.

Продолжение следует.

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