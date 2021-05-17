230 тысяч в месяц и дом на 170 квадратов: глава администрации Калининграда опубликовала сведения о доходах

Доходы Елены Дятловой снизились на 21 тысячу. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник на сайте мэрии появились сведения о доходах и имуществе главы администрации Калининграда. Здесь, правда, нужно напомнить, что в должности сити-менеджера Елена Дятлова в прошлом году успела проработать чуть больше месяца (назначение состоялось в ноябре). Таким образом, большую часть заработка составили доходы, которые она получила еще на прошлом месте работы - на посту министра развития инфраструктуры Калининградской области.

Судя отчету, Дятлова заработала 2,8 миллиона рублей (в среднем получается 231 тысяча в месяц). Это на 21 тысячу меньше, чем было в 2019-м, когда Елена Ивановна отработала министром полный год.

Главе администрации Калининграда принадлежат:

- квартира 83,1 кв м (совместная с супругом)

- жилой дом 173,9 кв м

- два земельных участка (800 и 849 квадратов)

- нежилое помещение 21 кв м.

Своей машины у Дятловой нет. Последний раз автомобили фигурировали в декларациях Елены Ивановны в 2013 году - тогда ей принадлежали «Рено Лагуна» и «Фольксваген Пассат». В 2014-м Дятлова все движимое имущество продала.

Супруг Дятловой в прошлом году заработал 1,2 миллиона рублей (в 2 раза больше, чем в 2019-м). У него в собственности есть земельный участок (533 кв м) и «Ниссан Кашкай».

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