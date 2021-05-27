Разведчикам в тылу врага все время приходится опасаться новой облавы. Фото: архив Минобороны РФ.

Группа капитана Александра Радюка (позывной «Тигр») высадилась в ночь на 28 августа 1944 года в лесном массиве Нойзилькайм в районе города Лабиау (сегодня Полесск Калининградской области). В распоряжении «Комсомолки» оказался уникальный материал, который ранее не публиковался – это аудиозапись, лично созданная радистом группы Николаем Николаевичем Мартыновым в 1989 году. Мы публикуем наиболее интересные эпизоды из этого рассказа. В предыдущей части повествование закончилось на том, как наши разведчики чудом спаслись из облавы, которую на них устроили немцы.

Похороненные заживо

После того, как стало смеркаться, разведчики поняли, что немцы уже не смогут их обнаружить. Несмотря на еще остававшееся оцепление, группа незаметно вышла из ловушки.

- Когда стали выходить, смотрим - лес-то окружен! Везде примерно через 50-100 метров стоят солдаты. Но у нас было бесшумное оружие: мы обезвредили посты и направились в наше расположение. Заодно решили проверить наблюдательный пункт, где сидели Эдик (радист сержант Майоров – Ред.) с Анатолием (красноармеец Никитенко – Ред.).

В месте, где должны были находиться Майоров и Никитенко, нашли только груды гильз и расстрелянную (видимо, самими разведчиками) радиостанцию. Все вокруг было залито кровью, но тел убитых не было.

- Мы поняли, что ребята погибли, - продолжает Мартынов. - Через некоторое время узнали, что их похоронили в населенном пункте Гросс Дроозден (теперь поселок Журавлевка Полесского района – Ред.). Причем, как утверждали свидетели, оба еще были живы, когда их закапывали в землю. Не могу это достоверно утверждать, но уже после войны я заезжал в Москву к сестре Эдика. Ее я не застал, но в Сокольниках, в Первом Огородном переулке, где он жил, встретил одну девушку - Надю, с которой был знаком. И она рассказала, что было письмо из Сталинграда. Писавший утверждал, что видел Эдика в концлагере под Кёнигсбергом. Сам я в это не верю, но в то же время такую версию нельзя исключать. Ведь кто-то же написал, что это Эдуард Васильевич Майоров, значит адрес его точный знал.

Без рации и продуктов

Вскоре остатки группы «Тигр» вернулись на базу, где разведчики подвели промежуточные итоги своей работы и начали прикидывать, что делать дальше.

- Оказалось, что радиостанция моя тоже пробита пулей, то есть не работоспособна. Мы решили взять день на размышления, а 10 октября собрались на обсуждение. Немцы, конечно, будут продолжать поиски, раз нас уже видели, но не уничтожили. Нам же оставаться здесь без связи бесполезно. В итоге мнения разделились. Одни предлагали выкопать землянку, запастись продуктами и ждать наступления наших войск. Я и Вася, наш сибиряк, категорически возражали. Потом нас поддержал Радюк. Я, например, доказывал, что надо переходить линию фронта, получить у наших новую радиостанцию и потом вернуться в этот район. Но мы не располагали картой и силы были на исходе. Продукты питания, что нам сбросили, все кончились. К тому же, мы имели тяжелораненого, которому требовалась срочная медицинская помощь.

Решили вновь обратиться к связному-военнопленному Косте. По словам Николая Мартынова, он был фельдшером.

Жители Восточной Пруссии копают противотанковый ров. Фото: waralbum.ru

- Он пришел, осмотрел рану и говорит: «Ребята, тут я ничего не сделаю. Давайте так: я затащу его на чердак скотного двора, и там смогу систематически утром, днем и вечером, чистить рану, с тем, чтобы избежать гангрены». Радюк говорит: «Николай, идите с Иваном к Косте. Давай, вытаскивай Ивана». Вечером под руководством Кости мы прошли через лес к этому домику, благополучно поднялись на сеновал. Костя нам принес немножко покушать и говорит: «Ждите утра – я начну ремонтировать Ивана».

Мнимые голуби

Перед сном Костя провел инструктаж, чтобы разведчики были готовы к возможному появлению непрошенных гостей.

- Он нас предупредил: «Если пойду наверх я, то трижды постучу по лестнице. Если кто-то другой пойдет – стреляйте, потому что своих здесь больше нет. Есть работники-поляки, но они настолько агрессивно настроены по отношению ко всему советскому, что веры им никакой».

Когда рассвело, Николай Мартынов уже наблюдал за происходящим во дворе через стеклянное окно, вмонтированное в крытую черепицей крышу.

- Из парадного подъезда выходит граф Гаубе, а с ним маленькая собачка-болонка. И вот эта собачка вертится вокруг хозяина и лает. Подбежит, голову задерет туда, где мы, и лает. Раз подбежала, два - и все время в нашу сторону лает и лает. Гаубе подозвал Костю: мол, посмотри, что там. Костя взял эту собачку под мышку, влез по лестнице и говорит: «Ребята, я хозяину скажу, что это голуби». Мы дали собаке себя понюхать, Костя спустился и доложил: «Это голуби, больше там ничего нет». Собаку отпустил, а она забегала, задрала голову, и опять лаять. Тогда граф послал поляка. И вот лезет тот по лестнице. Со мной была бесшумная винтовка, я ее взвел, и только он поравнялся головой с нами, раздвинул сено и говорю: «Молчи или убью! Здесь голуби!». Он по-польски что-то ответил, потом обратно вниз спустился. Мне не больно слышно, но вижу, что докладывает графу про голубей, а потом отпускает собаку. Граф ушел вместе с ней в дом, проходит какое-то время, прибегает Костя и говорит: «Граф позвонил в гестапо, сказал, что у него кто-то на сеновале есть. Надо бежать!».

О чем пели гестаповцы

Николай Мартынов и Иван Подчашинский спустились вниз, вылезли в окно с противоположной стороны от графского дома и спрятались в канаве, заросшей крапивой. До леса было примерно 300-400 метров.

- Я побрызгал жидкостью, которая от собак, впереди заставил ползти Ивана, и так мы от дома метров 150 проползли до кустиков, потом встали и пошли. Но была еще одна бяка, о которой я не говорил: на опушке леса под видом военнопленных расположились переодетые гестаповцы, которые пели по-русски, чтобы мы как-то клюнули на них. И вот как раз в тот день они там очень активно пели, а мы, зная это, отвернули в сторону и лесом-лесом к нашей базе. Но не успели и ста метров пройти, как слышим, к этому Гаубе подъезжает легковая машина, потом за ней грузовик. Полезли немцы на сеновал, но мы все сделали чисто. Никаких следов! Нигде ничего!

Продолжение следует.

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