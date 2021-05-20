В Питере отменили обвинительный приговор экс-директору Калининградской областной библиотеки

В этой библиотеке Нина Рузова отработала 43 года (из них 23 – директором). И она верит, что ей все-таки удастся отстоять свое честное имя. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Напомним, в 2017 году директора областной научной библиотеки Нину Рузову – одного из самых уважаемых калининградских работников культуры – неожиданно обвинили в махинациях. Следствие вело аж ФСБ, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). И Рузову, которая отработала в библиотеке 43 года (из них 23 – директором), сначала уволили, хотя до истечения срока договора оставались считанные дни. А затем Центральный районный суд в ходе уже второго рассмотрения (по итогам первого дело было возвращено прокурору) все-таки признал ее виновной, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Однако этим не кончилось. Прокурор Калининграда подал иск в интересах библиотеки. И с Рузовой было решено еще взыскать материальный ущерб в размере более 1,3 миллиона рублей, которые она якобы присвоила-растратила.

«Комсомолка» подробно уже рассказывала о том, что именно предъявлялось Рузовой. Потому здесь заметим лишь, что многие считают всю эту историю каким-то абсурдом, а решения суда в отношении экс-директора – несправедливыми. Не считает себя виновной в причинении ущерба родной библиотеке и сама Рузова. Каждое решение она обжалует. И вот наконец ее доводы услышали.

– 18 мая приговор в отношении Рузовой Нины Александровны был отменен Третьим кассационным судом общей юрисдикции, дело вновь отправлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Калининграда в ином составе суда, – сообщил «Комсомолке» адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук Игорь Воскобойник. – Дело будет рассматриваться по существу уже третий раз. Защита надеется на законное и справедливое решение при новом рассмотрении.

Отметим, вместе с Рузовой был осужден и бывший главный бухгалтер библиотеки Игорь Башаров. Сперва он получил «условный» год, а потом его еще обязали «солидарно» с экс-директором заплатить 163 980 рублей 42 копейки. В отношении Башарова обвинительный приговор Центрального райсуда также отменен.

И еще важная новость по «библиотечному делу». 19 мая Калининградский областной суд начал рассмотрение апелляции на решение Ленинградского райсуда, где было принято решение о том, что Рузова должна государству более 1,3 миллиона рублей. Так вот, там производство приостановлено – в связи с невозможностью рассмотрения до разрешения другого дела. То есть в облсуде теперь будут ждать, пока коллеги из Центрального района примут новое решение.

То, что происходит с ней в последние годы, не прибавило Нине Александровне здоровья. Тем не менее, как видим, она не сдается, пытаясь защитить свое честное имя.

– Настроение у меня сейчас, после новостей из судов, конечно, получше, – говорит Нина Александровна. – Надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует.

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