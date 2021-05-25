Пляж Правдинска засыпали песком с солью, которым зимой обрабатывали дороги

Пляж только на первый взгляд выглядел вполне обычно. Фото: администрация Правдинского городского округа.

Мечты жителей скромного города Правдинска Калининградской области о белоснежных пляжах едва не стали явью. На прошлой неделе на берегу местного водохранилища неожиданно появился свежий песок необычного белесого оттенка. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что коммунальщики щедро засыпали берег пескосоляной смесью! Постаралось муниципальное учреждение «Радуга», которое занимается подготовкой пляжа к новому сезону.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что коммунальщики засыпали берег пескосоляной смесью. Фото: Юрий МАКСИМОВ

После публикаций в сосцсетях проверку провела областная прокуратура. Подозрения подтвердились.

- Было установлено, что на территорию пляжа города Правдинска был завезен песок с примесью соли, который был использован зимой для обработки дорог, - сообщили в пресс-службе ведомства.

У жителей Правдинска преображение побережья вызвало бурю негодования. В тех же самых соцсетях появились многочисленные возмущенные комментарии: «Свинство одним словом. Там дети купаются, рыбы и всякая живность водится, а они - соли им в песок». Другие подошли к проблеме с юмором: «Если вы не едете на море, то море едет к вам» (намек на соленую воду), «Зато не скользко», «Правдичанин вяленый слабосоленый - недорого!».

Городские власти отреагировали на скандал оперативно и назвали виновного в инциденте.

- Тракторист, когда грузил песок, случайно зацепил край кучи с солью, - объяснила заместитель главы администрации Анна Сычева. - Соль поваренная, опасности для людей не представляет. К исполнителю приняты меры.

Соленый песок с пляжа уже вывезли и пообещали заменить его обычным. Тем не менее прокурор района вынес в адрес главы администрации требование о привлечении директора «Радуги» к установленной законом ответственности.

Официально пляж пока не открыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотели Средневековье, получили Балашиху: что не так с новым парком в Правдинске за 83 млн рублей

Корреспонденты «Комсомолки» оценили новое благоустройство, которым занималась компания из Подмосковья. (подробности)

«Почему фонтан кривой»: Алиханов раскритиковал благоустройство парка в Правдинске

Остался губернатор недоволен и остолбовкой деревьев. (подробности)