Историк моды Александр Васильев открывает в Зеленоградске новый музей, местные жители его загнобили в соцсетях

Александр Васильев гуляет по Зеленоградску в веселом настроении. Он старается не реагировать на негативные комментарии. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий и коллекционер Александр Васильев анонсировал открытие в марте в Зеленоградске первого в России Музея курортной моды, который расположится на Курортном проспекте.

Ранее об этом и встрече с главой администрации Зеленоградского городского округа Сергеем Кошевым рассказывала «Комсомолка». И вот, планы осуществились.

«Здание, в котором расположен этот уникальный музей, было построено в конце 1960-х годов как кинотеатр. Позднее в нем располагалась волейбольная площадка и вещевой рынок», - написал в соцсетях искусствовед и отметил, что здание выкупил и отреставрировал не он лично, а какой-то частный инвестор. При этом были сохранены исторические полы, стены и декор фасада.

«Предметы трех веков Курортной моды — от 19 до 21 века покажут посетителям музея летние платья, мужские костюмы, купальники, шляпки, зонтики, солнечные очки, обувь, сумочки, косметику, пляжные аксессуары», - написал коллекционер, добавив, что в музее также расположится фотозона, бутик и кафе.

Однако, помимо слов поддержки, телеведущий получил немало негативных комментариев в соцсетях. Негодуют в основном зеленоградцы. В частности, одна из претензий местных жителей заключается в том, что раньше в этом здании дети занимались спортом и искусствовед, якобы, их хладнокровно выгнал.

«Пускай засунет этот музей себе в ... Зато дети футболом на улице занимаются зимой!», - написал один из комментаторов.

«Спортплощадка в бывшем кинотеатре была закрыта много лет назад из-за несоответствия санитарным нормам и нормам пожарной безопасности в аварийном здании до ремонта. В ковидном году во время пандемии там был склад Музея мусора, и вещевая ярмарка», - ответил Александр Васильев.

«Здание закрыли для детей 3 года назад, еще до пандемии. Мои дети там занимались самбо. Родители и неравнодушные горожане пытались отстоять здание, собирали подписи, проводили собрания, писали письма во все инстанции, но ... Все уже было решено сверху», - пишет еще одна жительница Зеленоградска.

Но, по словам коллекционера, по вопросам спорта надо обращаться в соответствующие спортивные комитеты.

«Тем более, что после Чемпионата мира по футболу в области были построены стадионы и футбольные поля», - написал Александр Васильев.

Музей расположится в бывшем здании советского кинотеатра. Фото: СОЦСЕТИ

Зашел спор и о собственнике симпатичного здания в самом центре города. Жители Зеленоградска обвинили историка моды в том, что он завладел бывшим кинотеатром и вообще, уходит от налогов.

«Здание мне не принадлежит, футбольному клубу тоже не принадлежало», - дал понять коллекционер. Он сообщил, что не знает, кто именно выкупил объект, но сказал, что это кто-то из его бывших учеников в МГУ.

Сообщается, что билет в Музей курортной моды будет стоить 300 рублей, льготный – 200 рублей.

Отметим, в скором времени в Советске откроется Музей Тильзитского мира, его соавтором и составителем выступает также Александр Васильев.

В музее оборудуют зал, посвященный русскому ампиру, а также зал, посвященный декоративно-прикладному искусству, мебели, живописи и костюму эпохи Наполеона, и зал королевы Луизы.

Гости увидят дворцовый гарнитур Александровской поры из коллекции графа Голованова в Париже, а также будуар королевы, кровать эпохи Наполеона, принадлежавшая одному из маршалов Франции.

Будут представлены в музее и вещи из личной коллекции Александра Васильева: живопись, веера, табакерки, костюмы, гравюры, посвященные Тильзитскому миру.