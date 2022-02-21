«Вы довели меня до слез»: в калининградском ковид-канале - новый скандал

Пока одни ждут медиков, другие не пускают их за порог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В телеграм-канале «Вопросы по лечению COVID-19», организованном по инициативе калининградских врачей, кипит своя жизнь! Врачи то помогают горожанке до приезда скорой помощи справиться с панической атакой, то извиняются за «бардак, который позволяет спасать жизни». И вот – новый сюжет про взаимоотношения пациентов и врачей…

В минувшее воскресенье жительница Гурьевского района обратилась в телеграм-канал с жалобой: мол, ковид диагностирован, а вторую неделю не приходит врач.

- 15 февраля скорая подтвердила ковид. (По существующим правилам скорая тесты на выявление коронавируса вообще-то не делает. – Ред.). Сказали вызвать врача для дальнейшего действия, что делать - самой идти в поликлинику? - написала гурьевчанка.

Спустя некоторое время комментарий в чате разместил главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.

- У меня нет слов, - признался Гродницкий. - Человек должен быть на карантине до 22.02.22. Врачи работают без выходных уже много месяцев. Главный врач Гурьевской центральной районной больницы (Ирина Шеинская. – Ред.) в воскресенье организовала выход врача к пациентке, со слов которой - ее не посещают. И что в итоге? Никого нет дома. Но виноваты во всем все равно медики.

- Трубку никто не берет! - подтвердила слова коллеги Ирина Шеинская. - Домофон не открывают.

- А в это самое время, возможно, кому-то действительно нужна была наша помощь, - резюмировал Виктор Гродницкий.

Но не тут-то было! Если для приема медиков гурьевчанка была недоступна, то для ответа в общем чате она быстро нашла телефон и написала ответ.

- Прежде чем делать такие скоропалительные выводы, можно было написать лично в чат, - обратилась женщина. - У меня действительно нет домофона, я сижу на карантине и выполняю все действия (наверное, рекомендации. - Ред.) врачей. Я чувствую себя очень плохо, чтобы выйти на улицу. Причина, по которой вы не дозвонились, проста: я ходила на кухню и не услышала вашего звонка. После вашего сообщения в общий чат мне стало очень больно и обидно. Вы довели меня до слез. Извините, что получилась такая ситуация. Если вы не готовы оказать мне помощь, напишите, я выйду из общего чата.

Врачи ничего не ответили, но одна из участниц чата все же не выдержала:

- Угу. Пожалела деньги на домофон, сэкономила, за телефоном не следила, на кухню его не взяла, звонки не слышала. Кто виноват? Конечно, врач.