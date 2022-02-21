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Здоровье21 февраля 2022 16:20

«Вы довели меня до слез»: в калининградском ковид-канале - новый скандал

После жалоб пациентки врачи приехали к ней домой, но дверь никто не открыл
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пока одни ждут медиков, другие не пускают их за порог.

Пока одни ждут медиков, другие не пускают их за порог.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В телеграм-канале «Вопросы по лечению COVID-19», организованном по инициативе калининградских врачей, кипит своя жизнь! Врачи то помогают горожанке до приезда скорой помощи справиться с панической атакой, то извиняются за «бардак, который позволяет спасать жизни». И вот – новый сюжет про взаимоотношения пациентов и врачей…

В минувшее воскресенье жительница Гурьевского района обратилась в телеграм-канал с жалобой: мол, ковид диагностирован, а вторую неделю не приходит врач.

- 15 февраля скорая подтвердила ковид. (По существующим правилам скорая тесты на выявление коронавируса вообще-то не делает. – Ред.). Сказали вызвать врача для дальнейшего действия, что делать - самой идти в поликлинику? - написала гурьевчанка.

Спустя некоторое время комментарий в чате разместил главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.

- У меня нет слов, - признался Гродницкий. - Человек должен быть на карантине до 22.02.22. Врачи работают без выходных уже много месяцев. Главный врач Гурьевской центральной районной больницы (Ирина Шеинская. – Ред.) в воскресенье организовала выход врача к пациентке, со слов которой - ее не посещают. И что в итоге? Никого нет дома. Но виноваты во всем все равно медики.

- Трубку никто не берет! - подтвердила слова коллеги Ирина Шеинская. - Домофон не открывают.

- А в это самое время, возможно, кому-то действительно нужна была наша помощь, - резюмировал Виктор Гродницкий.

Но не тут-то было! Если для приема медиков гурьевчанка была недоступна, то для ответа в общем чате она быстро нашла телефон и написала ответ.

- Прежде чем делать такие скоропалительные выводы, можно было написать лично в чат, - обратилась женщина. - У меня действительно нет домофона, я сижу на карантине и выполняю все действия (наверное, рекомендации. - Ред.) врачей. Я чувствую себя очень плохо, чтобы выйти на улицу. Причина, по которой вы не дозвонились, проста: я ходила на кухню и не услышала вашего звонка. После вашего сообщения в общий чат мне стало очень больно и обидно. Вы довели меня до слез. Извините, что получилась такая ситуация. Если вы не готовы оказать мне помощь, напишите, я выйду из общего чата.

Врачи ничего не ответили, но одна из участниц чата все же не выдержала:

- Угу. Пожалела деньги на домофон, сэкономила, за телефоном не следила, на кухню его не взяла, звонки не слышала. Кто виноват? Конечно, врач.

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