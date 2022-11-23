«Это градостроительная ошибка»: Эксперты со скрипом утвердили проект будущего 7-этажного дома у эстакадного моста

Так комплекс будет выглядеть со стороны моста.

С третьей попытки инвестору удалось согласовать проект торгово-жилого комплекса, который появится на пустыре возле эстакадного моста. Участок расположен на углу Портовой и Ленинского проспекта (справа, если ехать в сторону Южного вокзала) - через дорогу от здания бывшей кёнигсбергской биржи, в котором находится Музей изобразительных искусств.

Во вторник, 22 ноября, архитектор Илья Соловьев презентовал на градосовете обновленную версию, в которой постарался учесть прозвучавшие ранее пожелания. Правда, внешне доработанный авторский проект оказался практически таким же, как прежде: наклонные стены, сетка балконов. В доме будет 160 квартир общей площадью 10 тысяч квадратных метров и 19 коммерческих помещений. Предусмотрены места для парковки 120 автомобилей, из них 93 – в крытом паркинге. Проектировщики уверены, что этого вполне достаточно.

Архитектор рассказал о клинкерной плитке, белых панелях, панелях с текстурой окислившейся меди и материалах светлых оттенков, имитирующих песчаник. При этом отметил, что форма проектируемого комплекса схожа с соседним жилым домом, «который в рамках возможной будущей реновации или по программе капитального ремонта фасадов может приобрести колористику, характерную для данной территории». Хотя на предыдущих заседаниях градосовета эксперты просили визуально ориентироваться на здание биржи, а не на ближайшую советскую многоэтажку.

Фасад, выходящий на Ленинский проспект, попросили доработать.

Архитектор Олег Васютин во время обсуждения, как всегда, был откровенен. На одном из предыдущих заседаний совета он предлагал объявить конкурс, чтобы рассматривать несколько вариантов, а не тыкаться в одно предложение одного архитектора.

- Вся несправедливость освоения этого места из-за того, что здесь появился жилой объект. На самом деле еще с 2005 года эта вся территория обозначалась как брендовый объект: отель, гостиница или еще что-нибудь. То есть какая-то единичная функция, которая бы держала это место, которая бы была на виду. Каким образом все это в жилье превратилось? Ну, вот так вот... Из-за этого вообще все эти проблемы, – заявил Васютин и отметил, что градостроительная логика просто исчезла. – Проект я поддерживаю в общем-то, раз никаких других вариантов нет, и мы дожимаем, добиваем этот вариант.

Архитектор Сергей Гулевский согласился, что проект стал лучше, но назвал само строительство дома на берегу Преголи градостроительной ошибкой.

- Не прислушались к мнению и к советам архитектурного сообщества, где-то как-то решили, чтобы в одном из самых значимых с градостроительной точки зрения мест Калининграда сделать обыкновенный жилой дом. И вот мы все это жуем и хлебаем эту некрасивую историю, - обреченно констатировал Гулевский. - Если бы лично от меня зависело, я бы этот объект не согласовал! Почему? Рядом биржа, напротив - Музей Мирового океана, Кафедральный собор и Королевская гора, хранящая в себе память замка. Это история - и вдруг легкомысленный объект. Не потому что архитектор плохой, а потому что функция легкомысленная – жилой дом. В этом объекте не хватает достоинства, монументальности. Это не тот объект, который должен быть на этом месте. Я думаю, все это понимают, но деваться теперь уже некуда, потому что есть функция этого участка, есть хозяева этой земли, задание, процесс запущен...

Руководитель Союза архитекторов области Петр Черненко добавил, что если новый комплекс задаст тенденцию развития застройки вдоль береговой линии, то это еще больше усложнит ситуацию.

Советник губернатора архитектор Вячеслав Генне говорить много не стал и поддержал проект, отметив, что он стал лучше с точки зрения градостроительства и архитектуры по сравнению с предыдущими вариантами. Мол, уже пора отдавать в разработку, а обсуждать довольно.

В итоге градосовет, несмотря на прозвучавшие слова специалистов, согласовал проект семиэтажки, попросив лишь доработать фасад, выходящий на Ленинский проспект.

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