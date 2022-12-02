50 жемчужин Калининградской области. Башня на реке, ворота на горе, сыроварня в подвале…

Замок Лаукен. Сегодня в нем расположены учебные классы. Фото: prussia39.ru

В двух предыдущих выпусках мы поговорили о наиболее известных средневековых замках, расположенных на территории Калининградской области. Теперь пришло время немного углубиться, во всяком случае, на местности, и рассказать о куда менее популярных твердынях Тевтонского ордена. Разумеется, твердынями эти объекты были когда-то очень давн - сейчас эти замки представляют собой руины разной степени сохранности и живописности. Хотя есть исключения. Например, замок Лаукен в поселке Саранское Полесского района.

Теперь здесь школа

Сразу и не скажешь, что этот крупный и весьма симпатичный господский дом с шиферной крышей - на самом деле орденский замок. Причем замок, можно сказать, абсолютно целый. Однако внешне следов того здания, которое было построено рыцарями в первой половине XIV века практически не осталось. Дело в том, что на закате Средневековья Лаукен, потеряв оборонительные функции и превратившись в охотничью резиденцию, был основательно перестроен. А впоследствии он и стал господским домом, который в конце концов перешел в собственность семейству фон Биберштайнов.

Во время войны Лаукен особенно не пострадал, и поэтому большое и не лишенное изящества здание приспособили под поселковую школу (добавив, правда, не столь изящную прямоугольную пристройку). Школа здесь остается и по сей день. Вероятно, можно договориться с директором и попасть внутрь, где еще остались следы замковой архитектуры. Во всяком случае, замковые подвалы с массивными сводами сохранились практически в первозданном виде.

Вдохновение поэтов

Увы, подобной целостностью не может похвастаться другой некогда важный замок – Гросс Вонсдорф. Он находится в поселке Курортное Правдинского района. На берегу реки Лавы, до войны носившей имя Алле, возвышается одна единственная кирпичная башня – знатно погрызенная временем, но все еще крепкая.

О замке Гросс Вонсдорф «рассказывает» одна единственная кирпичная башня. Фото: prussia39.ru

Вид грустный и при этом весьма выразительный, вдохновляющий на баллады местных поэтов:

«На берегу игривой Алле,

Крутую горку оседлав,

Руины замка возвышались,

Почти сливаясь с цветом трав.

Как грязный коготь великана

Как зуб гнилой, как ус Дали

Скелет кирпичный барбакана,

Торчал зловеще из земли»...

Место здесь было очень выгодное, поэтому первое укрепление на берегу реки появилось еще в XIII веке. Однако судьба его была печальна: дважды Гросс Вонсдорф, в то время еще деревянный, брали литовцы, дважды замок был сожжен. Наконец, в середине XIV века его перестроили в камне. Однако огненный рок продолжал преследовать Гросс Вонсдорф. В более поздние времена, когда замок уже стал частью имения прусских аристократов фон Шреттеров, он горел, как минимум, дважды. И после последнего пожара в 1830-м году был разобран практически до основания, осталась лишь надвратная башня, остатки которой мы видим и сегодня. Впрочем, Шреттеры без жилья не остались. К тому времени они отгрохали по соседству роскошную усадьбу, которая, к счастью, сохранилась до наших дней. Поэтому если будете в Курортном, обязательно посетите и замок, и господский дом.

Из области фантазий

К югу от Курортного находится популярный сегодня поселок Железнодорожный, где в последние годы идет процесс так называемой ревитализации. Проще говоря, здесь реставрируют старые дома, пытаясь вдохнуть в них жизнь и превратить поселок в популярное у туристов место. И кроме домов, здесь находится орденский замок Гердауэн, точнее, его руины. Их бы, конечно, тоже не мешало ревитализировать, но пока это из области фантазий.

Замок был построен в начале XIV века.

Построенные в XIX веке в неоромантическом стиле ворота сохранились до наших дней, чего не скажешь о замковых постройках. Фото: prussia39.ru

Так же, как и Гросс Вонсдорф, он подвергся нападению литовцев, которые, мягко говоря, не слишком дружелюбно относились к братьям Тевтонского ордена. Однако Гердауэн в отличие от Гросс Вонсдорфа осаду выдержал, литовский князь Ольгерд, потоптавшись в 1347 году возле крепких стен, вынужден был отступить.

На этом, собственно, боевая история замка и окончилась. Впоследствии Гердауэн стал дворянским имением, был сильно перестроен, а в XIX веке украшен замечательными воротами в неоромантическом стиле. Они, эти ворота, сохранились до наших дней, чего не скажешь о замковых постройках. В 1990-е годы или немногим позже один из замковых флигелей пытались восстановить, однако на многое реставраторов не хватило. Следы этой реставрации, к слову, довольно нелепой, видны до сих пор.

В Заалау…

Из Железнодорожного держим путь в сторону Черняховска и попадаем в поселок Каменское. Здесь также имеется свой замок – Заалау.

Руины Заалау находятся в частной собственности. Фото: prussia39.ru

Сохранился он, честно говоря, не очень хорошо, но руины способны впечатлить романтичных особ: в разрушенных стенах из красного кирпича угадывается средневековая мощь.

Построен замок был во второй половине XIV века также для защиты от регулярных нападений литовцев. И, как минимум, однажды нападение не пережил – в 1376 году Заалау был захвачен войсками князя Кейстута.

Впоследствии замок использовался священнослужителями, чиновниками, позже здесь появился «производственный кластер»: известно, что в XIX веке в Заалау работали сыроварня, винокурня и пивоварня. В настоящее время замковые руины находятся в частной собственности. Владелец древней крепости первоначально собирался восстанавливать здание, однако пока работы далеко не продвинулись.

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