Юрист – об иске Земфиры к Гришковцу: Перспективы нерадужные

Гришковец уже принес публичные извинения, но неизвестно, приняла ли их Земфира. Фото: Александр КАТЕРУША

Шумиха вокруг конфликта проживающего в Калининграде Евгения Гришковца и Земфиры поднялась в конце прошлой недели. СМИ стало известно о том, певица решила подать на драматурга в суд. Поводом послужили высказывания Гришковца по поводу выхода нового альбома Земфиры «Бордерлайн». В частности, писать заявил, что «она наркоманка» и песни на пластинке «наркоманские».

Земфира оценила моральный вред в 1,5 млн руб и потребовала публичного извинения. Прошло пару дней, и извинение прозвучало, но, как сообщают различные источники, артистка все равно намерена судиться.

О перспективах такого разбирательства "Комсомолка" поговорила с управляющим партнером московской «Коллегии медиа-юристов» Федором Кравченко.

- Перспективы этого иска не кажутся мне радужными и легкими, и в целом, хотя я очень приветствую стремление звезд (которое бывает редко) решать вопросы, связанные с честью, достоинством и деловой репутацией в судах, я считаю, что здесь Земфира выбрала повод неудачно.

- Интересно. Почему?

- Посмотрев видео, в котором беседовали Михаил Козырев и Евгений Гришковец, я сделал однозначный вывод, что Гришковец высказывал свое мнение о свойствах музыки Земфиры применительно к ее последнему альбому. При этом Михаил Козырев сказал, что ему нравится альбом, а Гришковец высказал однозначное мнение, что ему эта музыка не нравится. Поэтому фраза из искового заявления о том, что «слова Гришковца носят порочащий характер, символизируют антиобщественное поведение, наркоманию и не соответствуют действительности, поскольку нет доказательств, что певица Рамазанова является наркоманкой», как минимум, спорные. В данном случае Гришковец вряд ли подразумевал, что Земфира употребляет наркотики. Скорее, похоже, что он говорил о качестве ее музыки и в этом смысле однозначно не обойтись ни одной, ни другой стороне в доказывании своих доводов без экспертизы.

- И что она может показать?

- А вот результаты экспертизы предсказать невозможно и, скорее, я бы сказал, что они были бы отрицательными для Земфиры. Дело в том, что слово «наркоман» имеет и переносное значение. Кто-то может запросто сказать, что для меня музыка - это наркотик. Наркоман – это не обязательно человек, который употребляет наркотики, хотя это, конечно, первое, основное значение. В переносном смысле можно наркоманом назвать любого человека, который имеет какое-то устойчивое влечение к чему бы то ни было, в том числе и не химической природы. Вполне возможно, что слова Гришковца и можно толковать в качестве высказывания о том, что Земфира наркоманка и поэтому у нее наркоманские песни, но в данном случае это придется доказывать истцу. Гражданский кодекс разделяет бремя доказывания по искам о защите чести, достоинства по-разному. Истец должен доказать, что сведения относятся к нему и сведения порочащие, а ответчик должен доказать их соответствие действительности. Наверное, Гришковец не будет доказывать, что Земфира употребляет наркотики. Скорее, на месте юристов Гришковца стоило бы занять позицию о том, что речь идет об оценке, которая вообще не проверяется на предмет соответствия действительности. Например, я, послушав музыку Прокофьева, могу сказать, что это наркоманская музыка. И это абсолютно не будет означать, что я обвиняю Прокофьева в употреблении наркотиков. Это означает, что я высказываю свое представление об авторе такой музыки, которая соответствует какому-то больному сознанию наркомана. Поэтому мне кажется, что дело закончится либо мировым соглашением, либо отказом от иска, либо, что гораздо менее вероятно, взысканием небольшой суммы…

- Пока там сумма приличная – полтора миллиона рублей…

- Дело в том, что по искам о защите чести и достоинства истец может указать любую сумму. Были иски на триллионы рублей, даже на квадриллионы. В иске можно указать все, что угодно. И эти 1,5 миллиона рублей – в целом это обоснованная сумма с учетом имущественного положения Гришковца и Земфиры – не думаю, что могли бы быть взысканы в полном объеме. Даже есть опасность для истца, а для ответчика надежда, что в иске будет отказано полностью.

- Как повлияет на процесс то, что Евгений Гришковец принес публичные извинения?

- Гришковец принес извинения и тем самым помог юристам Земфиры. В каком-то смысле здесь действует правило «все что вы скажете, будет использовано против вас», как говорят американские полицейские при задержании. Дело в том, что когда Гришковец извинялся, - к счастью, он извинялся достаточно аккуратно, - он, кажется, продолжал говорить о том, что речь шла о мнении. В частности, им была сказана фраза, что «пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев»… Это как раз все в пользу того, что это были оценки. Также он говорил, что он жалеет, что его слова послужили причиной переживаний, душевных мук Земфиры и ее фанатов. И вот здесь, как видите, Гришковец, хоть он, наверное, и не имел никаких юридических смыслов этих слов, подтвердил то, что Земфира переживает и испытывает душевные муки. А это как раз в соответствии с Гражданским кодексом является определением физических и нравственных страданий, то есть морального вреда. Он немножко облегчил обоснование суммы, подтвердив, что Земфира моральный вред испытывала.

Но все же я хочу подчеркнуть, что даже прямые, казалось бы, высказывания с учетом контекста, с учетом переносных значений слов могут быть признаны исключительными субъективными мнениями, по которым суд обязан в соответствии с пленумом Верховного суда и Европейского суда по правам человека отказывать. Еще звезды боятся подавать иски, потому что для них проигрыш эмоционально болезненный и с этой точки зрения прекрасно, что Земфира вместо того, чтобы просто ругаться, прибегла к судебной защите, но, повторюсь, как мне кажется, повод был выбран неудачно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Иск в калининградские суды не поступил

Заплатит ли Евгений Гришковец 1,5 миллиона рублей – решит суд. Если, конечно, он состоится. Потому что, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда, сведений о поступлении иска пока не обнаружено.

- По состоянию на 22 июня 2021 года исковое заявление певицы Земфиры Гришковцу, в суд не поступало. Иск у нас не регистрировался, - сообщили в суде.

Немного удивились нашему вопросу и в Ленинградском и Московском районных судах города.

- Ни истцов, ни ответчиков с такими данными у нас нет, - заверили в пресс-службах.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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