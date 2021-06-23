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Звезды23 июня 2021 18:44

Гришковец - о конфликте с Земфирой: Я стараюсь об этом не думать

Драматург сейчас в Кемерово, где работает над постановкой нового спектакля
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец признается, что для него вся эта ситуация стала неожиданностью.

Евгений Гришковец признается, что для него вся эта ситуация стала неожиданностью.

Фото: Александр КАТЕРУША

В конце прошлой недели стало известно, что Земфира подает иск на проживающего в Калининграде Евгения Гришковца. Певицу возмутили высказывания драматурга по поводу выхода ее нового альбома «Бордерлайн». В частности, Гришковец заявил, что «она наркоманка» и песни на пластинке «наркоманские». Земфира оценила моральный вред в 1,5 млн руб и, судя по всему, будет судиться, даже несмотря на прозвучавшие публичные извинения.

- Есть исковое заявление, его прислали с канала «Дождь». Я знаю, что оно есть в интернете. Я, признаться, вообще юридически безграмотный человек и ничего в этом не понимаю, - рассказал калининградской «Комсомолке» Евгений Гришковец.

По словам писателя, про иск он узнал, находясь в Кемерово, где уже две недели работает над постановкой нового спектакля «Между делом», первая, премьерная постановка которого состоялась в феврале в Москве.

- Мне резко начали звонить журналисты в большом количестве. Был вал звонков. А здесь же еще разница во времени… Для меня все это стало полной неожиданностью, - говорит драматург. – Мне не давали покоя еще и постоянные звонки с предложениями услуг из разных адвокатских контор. Конечно, из-за всего этого у меня практически выпал весь рабочий день. Но уже вчера и сегодня я работал в нормальном режиме. Я стараюсь об этом не думать.

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