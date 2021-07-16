Очереди, дефицит и слухи: Почему в Калининграде буксует вакцинация от коронавируса

Из-за нехватки вакцины мобильные пункты решили закрыть, но потом они снова заработали. Фото: Александр Подгорчук

Официально массовая вакцинация от коронавируса началась в Калининградской области 19 января. За минувшие семь месяцев, по данным оперштаба, привились 205 тысяч человек, из них полностью (обоими компонентами) - только 141 тысяча. Результат, мягко говоря скромный. Для достижения коллективного иммунитета, напомним, вакцинироваться должны минимум 60% взрослого населения - это 480 тысяч человек. Нетрудно подсчитать, что пока вакцину получила только треть от этого количества.

Рано успокоились

Вакцинация в нашем регионе стартовала довольно бодро, но потом темпы сильно замедлились. Многих отпугивало не только недоверие к новой вакцине, но и, например, «экзотический» подход к самой процедуре. Чтобы получить укол, у прививочного кабинета должны были собраться не меньше 5 человек, поскольку в одном флаконе «Спутника» тогда было сразу 5 доз. Сказался и общий позитивный фон: вторая волна распространения вируса весной закончилась и многие наверняка поверили, что опасность миновала.

В мае власти решили подстегнуть процесс и начали открывать мобильные пункты вакцинации. По Калининграду стал колесить вагончик с врачами, открылся кабинет в торговом центре «Балтия-молл», чуть позже вакцинировать стали в медпункте на Южном вокзале. Сделать укол можно было чуть ли не на каждом шагу, но ажиотаж все равно не наблюдался, что признала и главный санитарный врач области.

- Мы уже шесть месяцев проводим иммунизацию населения и привили такое [малое] количество людей. В то время как в прививочную кампанию против гриппа мы за два месяца прививаем 600 тысяч и обеспечиваем коллективный иммунитет! - сокрушалась в конце весны Елена Бабура.

Как это часто бывает, нужно было, чтобы грянул гром. И он вскоре грянул. С середины июня область попала под третью волна заражения, и интерес к прививкам резко повысился. Заодно закрутить гайки решил и Роспотребнадзор: 23 июня было объявлено об обязательной вакцинации «отдельных групп граждан».

Тысячи калининградцев дружно устремились за вакциной, но оказалось, что...

«Нет ее, закончилась!»

Переболев недавно ковидом, я, как и все работающие, направился за своим больничным в поликлинику. Здесь же застал желающих привиться. Мое ожидание продлилось не менее получаса, поэтому я несколько раз успел услышать, как в соседнем окне отшивали пришедших за вакциной: «Нет ее, закончилась! Нам пока не везут!».

Из-за того, что прививочную кампанию в Калининграде так штормит, среди жителей начали распространяться слухи о том, что в поликлиниках вакцина бывает она лишь по утрам. В пятницу, 16 июля, я решил проверить, так ли это, однако дозвониться ни в одну из городских поликлиник не удалось – в регистратурах просто не брали трубку. Тогда пришлось набирать номер 122. Ответила оператор Лариса.

- Записать вас могу только в лист ожидания. Когда ваша запись подойдет, вас пригласят на вакцинацию, - сообщила Лариса. - Куда вас записать?

- А где очередь поменьше?

- Давайте в ЦГКБ на Летней или в поликлинику на Генделя. Куда хотите?

- Так, а сколько ждать-то придется?

- Не могу сказать. Лист ожидания меняется постоянно. Как вакцина поступит, так вас и вызовут. Пока ее нет. Только второй компонент.

- А хоть где-нибудь в городе она есть?

- Пока нет. Вакцины нет в городе. Хотя, партиями она поступает куда-то, но четко уследить, куда именно, невозможно. Я повторяю, как вакцина появится, вас пригласят на вакцинацию, - сообщила Лариса.

(Запись этого разговора есть в редакции.)

Второго больше, чем первого

Дефицит вакцины привел к тому, что настроенную было систему начало лихорадить. Чтобы оптимизировать доставку «Спутника» (а прививают преимущественно им), пришлось закрывать мобильные пункты - приоритет, судя по всему, отдали поликлиникам. Правда, с 15 июля ситуацию частично отыграли назад: в область завезли еще 12 000 комплектов вакцины, мобильные пункты вновь заработали, но прививают там только вторым компонентом.

Нехватку вакцины признала и главный санитарный врач. Елена Бабура открыто заявила, что провести прививочную кампанию в установленные сроки уже точно не получится. Сроки обязательной вакцинации (для тех, кто под нее попадает) продлили на 10 дней – до 30 августа.

Губернатор Антон Алиханов, тем временем, поделился обнадеживающей новостью.

- На оперативном штабе под руководством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой принято решение о дополнительном увеличении поставок в наш регион, - написал Алиханов. - Принят во внимание существенно выросший темп иммунизации населения Калининградской области. О цифрах будем информировать через СМИ.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Болеют, но продолжают отрицать…

В Калининграде, как и во всей России, антипрививочники начинают все смелее и смелее пропагандировать свои идеи. С завидной регулярностью их комментарии появляются во всех соцсетях, и даже под постами Антона Алиханова. Глава региона в своей манере уже назвал противников вакцинации еретиками-фаталистами, пропагандирующими «поход в мир иной».

На своем личном примере могу подтвердить, что заражение коронавирусом все больше напоминает русскую рулетку. Абсолютно здоровый человек, надеющийся на свой иммунитет, может запросто оказаться на больничной койке. При этом рядом с ковидными в общей палате может лежать пациент с сахарным диабетом - и за несколько дней такого соседства даже не заразиться! Сам был свидетелем подобного.

Так как пути заражения у всех абсолютно разные (и порой они какие-то сверхъестественные), вокруг коронавируса каждый день складывается настоящая мифология. Среди только моих знакомых есть человек, который посчитал, что подхватил ковид, выпив... стакан холодной воды. Еще один калининградец, лежавший со мной в одной палате, отрицал существование COVID-19, хотя у него самого был положительной ПЦР-тест, и он не мог дышать без кислородного аппарата.

Можно верить, можно не верить, но коронавирус является тем фактом, с которым значительная доля жителей региона уже познакомилась лично. И еще познакомится.