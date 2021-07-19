«Меня утащило в море в районе Павлово»: 5 историй калининградцев, столкнувшихся с отбойным течением

Спасательная операция в Павлово: отдыхающие показывают, в каком месте нужно искать терпящего бедствие калининградца. Фото: СОЦСЕТИ

«Вчера примерно в 17:30 меня утащило волнами в море в районе Павлово. Я минут 20 не мог выбрать обратно - греб просто на месте и при этом утаскивало все дальше и дальше…» Так начинается рассказ калининградца Андрея Букреева, который в воскресенье, 18 июля, едва не погиб во время отдыха на необорудованном пляже в районе Балтийска. На счастье купальщика, который полез в воду, невзирая на большие волны, на помощь ему подоспела группа спасателей из Балтийска во главе с Николаем Баженовым. На его счету, как говорят коллеги, не менее трех сотен спасенных жизней.

- Было жутко видеть, как прямо по пляжу летел, ревя сиреной, джип со спасателями, - рассказывают очевидцы.

Баженов и компания приехали вовремя – мужчину удалось вытащить из воды. «Хочу поблагодарить всех отдыхающих людей, кто не остался равнодушен и пытался предпринять меры по спасению, и огромную благодарность хочу выразить Баженову Николаю и его команде за то, что спасли меня и не дали мне утонуть на глазах моей семьи. Счастья, здоровья и удачи вам, ребята», - написал спасенный.

Но спасатель не всегда сможет прийти на помощь. В сильную волну заходить в море категорически запрещено. Тем более в местах, где бушуют разрывные или отбойные течения (они же - тягуны), а побережье в районе Балтийска – это самая опасная зона. Совладать с течением тяжело даже опытным пловцам, что уж говорить о простых смертных. Мы собрали несколько историй калининградцев, которым удалось победить отбойное течение. Зачастую их спасла счастливая случайность.

Алексий Гордеев*:

«Давненько это было, я не умел тогда плавать. Когда вода начала подходить к голове, и я понял, что не могу выбраться, при отливе старался удержаться на месте. Когда течения нет, рвал к берегу. Так и спасся. Тогда еще не было спасателей и информации об отбойных течениях. И людей, к слову, на пляже тоже не было».

Сергей Петров:

«Года три назад в Павлово меня отбойным течением вынесло в море метров на 150 от берега. Когда потянуло, главное - не паниковать и не пытаться бороться с течением, нужно просто держаться на плаву. После того, как почувствовал, что уже не так сильно несет, я начал грести вдоль берега. Примерно метров через 50 я почувствовал, что течение уже обратно к берегу тянет, так и выплыл».

Олег Кулешов:

«В 1990 году был в такой же ситуации. Уносило в море, мои попытки плыть к берегу не давали результата. Силы заканчивались. Начинал паниковать. Не знаю, откуда у меня появилась мысль, но я начал плыть по диагонали и подныривать. Таким образом через минут 10-15 мне удалось нащупать дно. Больше в воду в этот день я не заходил».

Елена Пригожина:

«Меня стало уносить, когда я зашла в воду по щиколотку. Выйти не могла, волны сбивали и песок под ногами вымывался, все время падала, параллельно берегу шла километра полтора, но все-таки удалось выйти, даже не выйти, а упасть без сил лицом на песок. Не помню, чего я поперлась купаться в плохую погоду, да еще и одна... Сейчас ношу с собой в пляжной сумке спасательный линь и как можно реже хожу на море. Ребенка отдала в плавание и как-то дочка мне сказала, даже не пришлось вдалбливать, что открытая вода – это не бассейн».

Станислава Емелина:

«Попала в такое течение недалеко от Балтийска. Стояла в воде по пояс. Рядом люди. Вдруг песок стал уходить из под ног, и воды оказалось по шею. Да, паника сразу. Видно, течение было не слишком широкое, т.к. рядом стоял мужчина и вытянул, просто дернув за руку. Я тогда даже не знала об этом явлении. Теперь в море захожу очень осторожно и боюсь волны».

* - фамилии героев публикации изменены.

КОНКРЕТНО

Что делать, если попал в течение

- При сильном тягуне шаг не можешь сделать, даже если по колено или по пояс, - говорит спасатель Роман Кугушев. - Шаг в сторону - попал в небольшую ямку и уплыл в море. Бывает, к срезу подошел, а тебя волной накрыло и утащило. Очень важно понимать, какое море в тот или иной момент, если быть внимательным, то очень просто это определить. Очень опасная зона для купания – в районе поселков Мечниково и Павлово, там побережье «косами» вымывает.

. Фото: СОЦСЕТИ

Но если попал в течение, главное - не пугаться, не паниковать. Никогда не плыть против течения. Нужно плыть вдоль берега. Если человек плывет вдоль берега, он попадает на следующую отмель и по отмели выходит на берег. Плюс надо следить за волной и вовремя делать вдох, нырять под волну. Тогда она не будет накрывать. Видишь, что волна идет – ныряй под волну!

- Течение мощное в самом начале. Там, дальше от берега оно слабеет и реально выйти. Только обязательно подать сигнал, кричать, звать помощь, не стесняясь, - говорят спасатели.

БЕДА

Черные выходные на взморье

В минувшие выходные Балтика собрала страшный «урожай». Только по официальным данным, с пятницы по воскресенье в Калининградской области утонули 8 человек. И эта пугающая цифра еще может вырасти.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области, первого утопленника выловили на Голубых озерах в пятницу, 16 июля. В субботу, 17 июля, утонули еще 5 человек (четверо мужчин стали жертвами разрывного течения).

Вот все 5 субботних случаев:

- в Сокольниках Зеленоградского района 41-летний мужчина сумел спасти своего 15-летнего сына, но сам выбраться из воды не смог;

- в Приморье Светлогорского городского округа отбойным течением унесло в море 61-летнего мужчину;

- в поселке Куликово Зеленоградского района погиб 34-летний житель Гурьевского района, который пытался спасти своего малолетнего сына и двух племянников;

- в Зеленоградске вечером того же дня утонул 24-летний калининградец, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Тело мужчины выбросило на берег утром следующего дня;

- пятый смертельный случай произошел на водохранилище в поселке Колосовка Зеленоградского района. Там утонула 41-летняя калининградка.

В пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области также сообщили о гибели еще двоих человек в воскресенье, 18 июля. Один отдыхающий погиб во время купания на одном из водоемов Гвардейского района, а второго выбросило на берег в районе поселка Отрадное – его личность пока не установлена. Кроме того, до сих пор разыскивается тело отдыхающего, не сумевшего добраться до берега на Балтийской косе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная Балтика: чем опасны разрывные течения и что делать, если начал тонуть

Пока стояла жара, каждые выходные нам приходила "черная сводка": на одном пляже утонули столько-то человек, на другом - столько-то. Почти всегда в этих сводках фигурирует самый западный город России - Балтийск и поселки, его окружающие - Мечниково, Павлово... Калининградцы хорошо знают, что море в этом районе очень коварно, а порой смертельно опасно. Причина тому - разрывные течения, из-за которых случилась не одна трагедия. Мы попытаемся ответить на наиболее распространенные вопросы о разрывных течениях, возможно, это вам поможет в минуту опасности (подробности).

Унесло в море на 30 метров: в Балтийске спасатель вытащил девочку из разрывного течения

Трагедия едва не случилась на центральном пляже Балтийска 1 июля. Стояла жара. Море волновалось, но купающихся было много. В какой-то момент течение понесло в открытое море маленькую Вику. На ее счастье, спасатели были рядом. Точнее, спасатель. Николай Баженов, не раздумывая ни секунды, бросился в море и после напряженной борьбы с волнами вытащил ребенка на берег (подробности).