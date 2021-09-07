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Общество7 сентября 2021 11:27

Власти Светлогорска: «Скульптура - собственность исполнителя, пусть он сам решает ее судьбу»

В администрации курорта рассказали, что не собираются принимать скандальную копию «Несущей воду»
Иван МАРКОВ
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Изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей.

Изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей.

Фото: СОЦСЕТИ

Копия с копии скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», похоже, еще долго не появится в Лиственничном парке Светлогорска. По крайней мере, об этом дали понять корреспонденту «Комсомолки» в администрации приморского города. В пресс-службе рассказали, что изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей, а его созданием занималась калининградская компания «Левша».

- На настоящий момент администрация выплат изготовителю скульптуры и фонтана не производила, - пояснили в пресс-службе. - Согласно контракту оплата работ производится после приемки. Приемка еще не произведена, администрация инициировала создание профессиональной комиссии. Экспертиза предусмотрена контрактом, подрядчик вправе привлечь экспертов.

В администрации также добавили, что обнаружили расхождение с техническим заданием.

- Задачей скульптора было создать именно копию. Пока скульптура не оплачена, а значит, является собственностью исполнителя, и он вправе решать ее судьбу, - заключили в администрации.

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