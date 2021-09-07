Власти Светлогорска: «Скульптура - собственность исполнителя, пусть он сам решает ее судьбу»

Изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Копия с копии скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», похоже, еще долго не появится в Лиственничном парке Светлогорска. По крайней мере, об этом дали понять корреспонденту «Комсомолки» в администрации приморского города. В пресс-службе рассказали, что изготовление изваяния обошлось в 952 600 рублей, а его созданием занималась калининградская компания «Левша».

- На настоящий момент администрация выплат изготовителю скульптуры и фонтана не производила, - пояснили в пресс-службе. - Согласно контракту оплата работ производится после приемки. Приемка еще не произведена, администрация инициировала создание профессиональной комиссии. Экспертиза предусмотрена контрактом, подрядчик вправе привлечь экспертов.

В администрации также добавили, что обнаружили расхождение с техническим заданием.

- Задачей скульптора было создать именно копию. Пока скульптура не оплачена, а значит, является собственностью исполнителя, и он вправе решать ее судьбу, - заключили в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сгорбленная, как кариатида»: эксперты раскритиковали копию знаменитой скульптуры Брахерта

В последний день лета в Светлогорске разгорелся скандал из-за очередной копии скульптуры «Несущая воду» Германа Брахерта. О том, что новое изваяние доставлено в Лиственничный парк города-курорта, похвастал в своем аккаунте мэр Владимир Бондаренко. (подробности)