Фигурантов «дела врачей» Элину Сушкевич и Елену Белую взяли под стражу в Москве

Элина Сушкевич и Елена Белая останутся под стражей на время судебного расследования. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 4 октября в Московском областном суде началось рассмотрение дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Напомним, их подозревают в умышленном убийстве новорожденного. По версии следствия, в ноябре 2018 года Елена Белая как руководитель роддома № 4 Калининграда организовала убийство, а Элина Сушкевич – врач-неонатолог-реаниматолог Регионального перинатального центра ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего ребенок, родившийся с экстремально низкой массой тела, умер.

В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда вынес вердикт: врачи невиновны. Но потерпевшие – мать ребенка и ее родная сестра – оспорили это решение, убедили высшую судебную инстанцию о пересмотре дела, причем в другом регионе. Один из аргументов – давление на суд присяжных общественности, СМИ.

С 4 октября дело Сушкевич и Белой рассматривается в Московском областном суде. Сегодня во время первого заседания суд принял доводы потерпевших, учел отсутствие у обвиняемых прописки в Московской области и принял решение – на время судебного расследования заключить врачей под стражу.

- Увезли Элину Сушкевич и Елену Белую в изолятор, в «Печатники», пока до января, - рассказал «Комсомолке» адвокат Сушкевич Камиль Бабасов. – Решение это незаконное, мы все это будем оспаривать. Элина не скрывалась от следствия, от суда, вопросы о заключении под стражу рассматривались в предыдущих заседаниях, у Элины есть оплачиваемая работа. Но все это не возымело действия на суд.

На 15 октября назначена процедура отбора присяжных. Также суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о том, чтобы заседания проходили в открытом режиме.