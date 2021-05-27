Отменен оправдательный приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Дело будет рассматривать новый состав присяжных. Фото: Александр Подгорчук

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг, 27 мая, отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве младенца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Новости не радостные. Но ожидаемые. Апелляционный суд решение присяжных отменил. Дело возвращается в Калининград, для повторного рассмотрения со стадии отбора присяжных, - написала на своей странице в «Фейсбуке» Элина Сушкевич. -Я продолжу работать в своей должности и одновременно буду участвовать в заседаниях».

- По каким причинам решение отменено, мы не знаем, - сообщил радиостанции «Business FM Калининград» адвокат Элины Сушкевич Андрей Золотухин. - Нам известно, что излагал в своем апелляционном представлении государственный обвинитель и в своей апелляционной жалобе представитель потерпевшей. И, как нам казалось, тех сведений, которые они там указали, недостаточно для отмены состоявшегося решения, потому что не описывается никаких существенных нарушений, которые бы могли повлиять на решение, принятое присяжными-заседателями.

Адвокат добавил, что сейчас дело будет направлено на повторное рассмотрение в ином составе суда со стадии отбора присяжных заседателей, и дальше слушать дело по существу.

Напомним, главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в умышленном убийстве ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела 6 ноября 2018 года в роддоме № 4. По версии следствия, Белая выступила организатором убийства, а Сушкевич – покорным исполнителем.

Елену Белую задержали 16 ноября 2018 года. Фото: Александр Подгорчук

16 ноября 2018 года Елену Белую - на тот момент исполняющую обязанности главврача роддома № 4 - задержали прямо на рабочем месте. СМИ облетело видео, как ее заковывают в наручники и везут на допрос. Превысила полномочия, воспользовалась служебным положением, ради статистики и спасения карьеры распорядилась не вводить новорожденному дорогостоящий препарат «Куросурф» для раскрытия легких, в результате чего ребенок умер... Обвинения сыпались одно за другим.

В то же время по Калининграду поползли слухи, что причину трагедии нужно искать не в том, что ребенку не ввели лекарство, а в чудовищных отношениях между сотрудниками роддома № 4.

- Вы не представляете, какая там драка идет за место главного врача! – судачили в околомедицинской сфере. – Вот и подстава на подставе.

По решению суда Белую отправили в СИЗО. За коллегу тут же вступился глава Национальный медицинской палаты Леонид Рошаль, а, кроме того, возмутилось все медицинское сообщество.

Спустя полгода Следственный комитет сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела по факту смерти ребенка в роддоме № 4. На этот раз в отношении врача из другого учреждения- неонатолога-реаниматолога Регионального перинатального центра Калининграда Элины Сушкевич. И преступление, по версии следствия, стало выглядеть еще страшнее.

Элина Сушкевич выступает на заседании суда. Фото: Александр Подгорчук

Следователи предположили, что Белая понимала: смерть ребенка (а такой исход, исходя из его тяжелого состояния, был очень даже вероятен) ухудшит статистику роддома и может отразиться на ее дальнейшем назначении на должность главного врача. Чтобы этого не допустить и сэкономить дорогостоящий препарат, Белая якобы приняла решение об убийстве новорожденного. А исполнителем, мол, выступила Сушкевич.

По решению суда Элину Сушкевич также определили под домашний арест.

В поддержку неонатолога выступили коллеги из Калининграда, перинатальных центров других российских регионов, Союз неонатологов России, Национальная медицинская палата, врачи из европейских стран.

6 августа 2020 года в Калининградском областном суде начался процесс. Элина Сушкевич и ее защита настояли на том, чтобы приговор выносили присяжные, и эта просьба была удовлетворена.

Процесс шел больше четырех месяцев. Заключительное заседание по громкому делу состоялось 10 декабря. Елена Белая и Элина Сушкевич выступили с последним словом, еще раз объявили о своей невиновности и сказали, что рассчитывают на оправдательных приговор.

На то, чтобы принять решение и соблюсти все формальности, понадобилось около четырех часов. В итоге на главный вопрос - «Доказано ли, что ребенку ввели смертельную дозу сульфата магнита?» - присяжные ответили «нет». За такой вариант проголосовали пять человек, остальные трое посчитали факт убийства доказанным. Решение приняли большинством голосов.

- Не виновны! – объявил вердикт судья Сергей Капранов и поспешил покинуть зал.

Однако прокуратура и потерпевшая сторона подали апелляционную жалобу на приговор. Рассмотрение апелляция откладывали три раза в течение двух месяцев.

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