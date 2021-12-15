Семья Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в камере, отсудила у полиции Калининграда 2 миллиона

Иван Вшивков погиб в октябре 2019 года, получив смертельные ожоги в ОМВД по Московскому району Калининграда. Фото: семейный архив.

Семья Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в ОМВД по Московскому району Калининграда в октябре 2019 года, отсудила у калининградской полиции 2 миллиона рублей. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила мать погибшего Ольга Вшивкова.

- Мы только вышли из суда (решение принял Центральный районный суд Калининграда – Ред.), - рассказывает Ольга Витальевна. - Компенсация морального вреда– 2 миллиона рублей на всех. В суд мы подавали вчетвером: я, мой муж Василий Иванович, Елена (вдова Ивана – Ред.) и ее дочь. Ходили втроем. Адвокаты нам помогали те же самые, что и на суде Московского района, но мы были сегодня без адвокатов.

Елена и Ольга Вшивковы. Фото: Иван МАРКОВ

Со стороны полиции присутствовали представители ОМВД Московского района, а также представители регионального УМВД.

- Выплатить нам должны будут не осужденные Иванов и Плебух, а УМВД. Но когда меня просили оценить моральный ущерб, я говорить не могла - у меня текли слезы! - продолжает Ольга Вшивкова. – Какая оценка морального ущерба, если я до сих пор не могу отойти? Если вы помните, мы раньше отказались от выплаты ущерба лично от подсудимых, поэтому и подавали в суд на УМВД. А как там они будут разбираться внутри ведомства, я не знаю – это их дело.

Ольга Вшивкова также напомнила, что Иванов и Плебух по отдельности пробовали обжаловать свои приговоры и смягчить свои сроки:

- И у одного, и у второго прошли заседания. Мы вдвоем с мужем на суды ездили, и я тогда сказала, что ни в какое раскаяние не верю. Если бы люди раскаялись, они бы спокойно досидели, потому что знали, какое они горе принесли. Им осталось-то до сентября и августа досидеть. Но они в суд подают, нагло издеваются надо мной. Конечно, суд их ходатайства не удовлетворил.

Бросать дело своего сына Ольга Витальевна не собирается и требует вернуть его на доследование:

- Сейчас я понимаю, что свои сроки заслужили не только Плебух и Иванов. Я прошу о том, чтобы дело вернули обратно в Следственный комитет и начинали работать со всеми полицейскими, которые там присутствовали. Пусть не сроки им будут, а хоть какое-то наказание. Дело в том, что никто из тех, кто задерживал моего сына, не пострадал. Список фамилий там большой: Колтунов, Маркичев, Погорелов… Мы только сегодня в суде увидели протокол об административном задержании. А кто там были понятыми и свидетелями? Ими были задержанные, которые уже сидели в камерах до того, как Ивана доставили в отдел. В материалах уголовного дела есть строка о том, что они отказались от своих подписей. И экспертиза доказала, что это не их подписи. Вот поэтому я и хочу, чтобы все начали сначала, с незаконного задержания.

Ольга Вшивкова добавила, что благодарна журналистам, помогавшим освещать суды по гибели ее сына.

- Я сейчас уже понимаю, что ничего бы не получилось, если бы дело не стало резонансным, - говорит она. – Я хочу огромное спасибо передать СМИ. Конечно, многое не было озвучено, но мы достигли всего этого только благодаря освещению темы.

Напомним, 36-летний футболист Иван Вшивков был задержан 19 октября 2019 года на улице Автомобильной в Калининграде. В одной из камер ОВД Московского района Иван получил смертельные ожоги кипятком после того, как оторвал трубу от батареи. Полицейские на крики о помощи долго не реагировали. Той же ночью Вшивков скончался в больнице.

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