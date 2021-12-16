Дело врачей: калининградки, чьих детей выходила Элина Сушкевич, обратились к Бастрыкину

Элина Сушкевич находится под стражей с начала октября. Фото: Александр Подгорчук

Жительницы Калининграда, чьих детей выходила неонатолог Элина Сушкевич, объединились и написали открытое письмо, в котором обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мамы недоношенных детей просят председателя Следственного комитета РФ дать ответ по поводу уголовного дела в отношении врача - анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Напомним, Сушкевич и экс-руководителя роддома № 4 Елену Белую обвиняют в убийстве новорожденного.

Открытое письмо подписали 15 человек. В тексте говорится о том, что в то время, когда в калининградских больницах не хватает неонатологов, «врач должен спасать людей и ему место в больнице, а не в тюрьме».

- Все, кто хоть раз сталкивался с Элиной, знают, насколько сильно она любила свою работу и что она относилась к малышам как к своим собственным. Мы с нетерпением ждем, что правосудие восторжествует и судебная ошибка, жертвой которой стала ни в чем не повинный врач, будет исправлена, - говорится в письме.

В конце октября родители недоношенных детей писали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просили обратить внимание на дело калининградских врачей. Обращение было переадресовано в Следственный комитет.

- Я очень надеюсь, что Элине Сергеевне изменят меру пресечения и она скоро вернется на свое рабочее место, - отметила Юлия Горшкова, мама бывшего пациента Элины Сушкевич Давида, которому в августе исполнилось три года.

Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда пятью голосами против трех сочли недоказанной вину медиков, и 16 декабря суд оправдал их. Однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции 27 мая 2021 года отменил приговор калининградским врачам, удовлетворив обращение прокуратуры и потерпевшей. По ходатайству прокуратуры подсудность дела была изменена, из Калининграда его передали в Мособлсуд, который 4 октября заключил фигуранток под стражу, приняв доводы прокуратуры и потерпевших о том, что подсудимые оказывали давление на общественность и СМИ.

27 октября президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) Николай Володин и неонатолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Дмитрий Дегтярев написали поручительства за калининградских врачей и попросили отпустить Элину Сушкевич и Елену Белую из-под стражи. Однако Первый апелляционный суд в Москве признал арест докторов законным и отклонил жалобу защиты. Тогда Рошаль выступил с предложением отпустить Сушкевич из-под стражи и предложил сесть в СИЗО вместо неонатолога. А 28 октября после письма Рошаля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным повторно доложить обо всех обстоятельствах, которые были установлены в ходе расследования дела Элины Сушкевич.

Подробнее о деле калининградских врачей можно прочитать здесь.