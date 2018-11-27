В Калининграде облили краской мемориальную табличку на месте, где стоял дом Иммануила Канта

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-27T14:13:47+03:00

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В Калининграде в ночь на вторник от нападения вандалов с краской пострадал памятник философу Иммануилу Канту на ул. Университетской, могила философа у Кафедрального собора на острове и табличка на Ленинском проспекте.

Речь идет о мемориальной каменной табличке на месте, где стоял дом, в котором в 1724 году родился Кант. Ныне на месте дома философа – панельная пятиэтажка, в которой расположен ювелирный магазин.

На этот раз вандалы использовали не розовую и голубую (как в предыдущих случаях), а белую краску.