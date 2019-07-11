В Калининграде на ул. Гагарина построят православный храм
В Калининграде появится еще один православный храм. На этот раз церковь построят на улице Гагарина. Разрешение на строительство епархии выдали в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.
Речь идет об одноэтажном здании малого храма в честь святой мученицы Наталии площадью более 106 квадратных метров.
Разрешение на строительство действует до 1 июля 2023 года.
Отметим, в Калининграде сейчас идет активное строительство храма Кирилла и Мефодия на проспекте Мира (церковь будет с семью куполами и 55-метровой колокольней) и водосвятной часовни возле Кафедрального собора Христа Спасителя.
ИСТОЧНИК KP.RU