2019-07-11T17:10:24+03:00
Общество

"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО

Заявление об изменении меры пресечения подала мать умершего ребенка
Надежда РжевскаяКирилл Алексеев
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Элина Сушкевич (справа) на заседании суда.Элина Сушкевич (справа) на заседании суда.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг в Калининградском областном суде прошло заседание по изменению меры пресечения врачу-неонатологу Элины Сушкевич, которую вместе с бывшим руководителем роддома №4 Калининграда Еленой Белой обвиняют в совершении умышленного убийства новорожденного 6 ноября 2018 года. Оба врача сейчас находятся под домашним арестом.

Заявление в суд об изменение меры пресечения подала мать умершего ребенка, посчитав домашний арест слишком мягкой мерой. На заседании суда мать заявила, что находясь под домашним арестом Сушкевич может повлиять на свидетелей. Прокурор частично поддержал жалобу потерпевшей и попросил суд запретить Элине Сушкевич пользоваться почтой, телефоном и выезжать на место работы в перинатальной центр.

Адвокаты с этим не согласны, в свою очередь сама Элина Сушкевич заявила, что вины не признает:

- Я никого не убивала. Всегда на 100 процентов выполняла свою работу и совершенно не опасна для общества.

Судья Ольга Онищенко в итоге приняла решение не изменять меру пресечения и оставить Элину Сушкевич под домашним арестом.

- Запретить интернет, запретить пользоваться почтой, общаться со свидетелям, осталась под домашним арестом, - зачитала решение судья.

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении и.о. главного врача роддома № 4 Калининграда Елены Белой, а также врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных регионального перинатального центра Элины Сушкевич передано из второго следственного управления СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в Москву (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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