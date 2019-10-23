Маленького муравьеда в Калининградском зоопарке назвали Мурашкой

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-23T13:30:08+03:00

Детеныш прибавляет в весе, что очень радует зоологов

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В Калининградском зоопарке придумали имя для муравьеда, который родился 10 сентября. Самочку решили назвать Мурашкой «за мнительность и осторожность».

- Нам кажется, что это очень мило, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Зоологи радуются тому, что малышка, наконец, начала прибавлять в весе и достигла 2 кг.

Кормят Мурашку каждые три часа, даже ночью. Дают ей специальную смесь в полночь, а затем в 6 утра.

Говорят, что детеныш ест с аппетитом и вдохновенно шалит.

Отметим, ранее этого муравьеда экстренно перевели на искусственное вскармливание. Выяснилось, что у Кайи (так зовут маму-муравьеда) не особо насыщенное и питательное молоко. Такое, как оказалось, встречается у первородящих самок.

Искусственное вскармливание малыша продолжают. За состоянием маленького муравьеда пристально следят.

В Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор 10 сентября детеныш родился.

Мама носила малыша на спине, ближе к хвосту и не расставалась с ребенком ни на минуту. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.

ИСТОЧНИК KP.RU