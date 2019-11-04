Ребенка, пострадавшего в ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в нейрохирургию

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-04T17:49:31+03:00

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Двухлетнего мальчика, который пострадал в страшном ДТП под Пионерским, перевели из реанимации в общее отделение нейрохирургии. Об этом «Комсомолке» рассказали соседи семьи.

У мальчика перелом ключицы, гематомы на лице и теле, перелом пальцев.

Напомним, ДТП произошло недалеко от въезда в Пионерский в 14 часов 20 минут в воскресенье 3 ноября. Автомобиль сбил девушку, которая шла по обочине с коляской.

Молодая женщина погибла на месте. Ребенок - двухлетний мальчик - в тяжелом состоянии был отправлен в больницу.

Вместе с ними по обочине шла подруга – она не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU