В Минздраве сообщили, как калининградцы пережили первый гололед
За последние сутки 5 человек обратились с ушибами и переломами в травмпункт БСМП Калининграда и 2 человека – в травмпункт ЦГКБ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калининграда.
- Рост числа обратившихся за медицинской помощью, по сравнению с предыдущими сутками, - незначительный, - отметили в ведомстве.
Врачи-ортопеды обращают внимание: в зимнее время года самый опасный вид обуви - на гладкой подошве. Также медики рекомендуют носить шапки. Зачастую головной убор при падении значительно смягчает удар головой.
Меньше чем за сутки в Калининградской области из-за гололеда произошло несколько ДТП, в которых разбились десятки машин. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Подробнее здесь
ИСТОЧНИК KP.RU