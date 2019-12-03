В Минздраве сообщили, как калининградцы пережили первый гололед

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-03T16:25:28+03:00

Роста числа пациентов с травмами и ушибами из-за скользких тротуаров в Калининграде пока не наблюдается

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За последние сутки 5 человек обратились с ушибами и переломами в травмпункт БСМП Калининграда и 2 человека – в травмпункт ЦГКБ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калининграда.

- Рост числа обратившихся за медицинской помощью, по сравнению с предыдущими сутками, - незначительный, - отметили в ведомстве.

Врачи-ортопеды обращают внимание: в зимнее время года самый опасный вид обуви - на гладкой подошве. Также медики рекомендуют носить шапки. Зачастую головной убор при падении значительно смягчает удар головой.

Меньше чем за сутки в Калининградской области из-за гололеда произошло несколько ДТП, в которых разбились десятки машин. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Подробнее здесь

ИСТОЧНИК KP.RU