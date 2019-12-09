На фасаде аэропорта Храброво появился громадный портрет императрицы Елизаветы Петровны

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-09T19:09:15+03:00

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В прошлом году в ходе общероссийского голосования на сайте великиеимена.рф калининградский аэропорт Храброво получил имя российской императрицы Елизаветы Петровны. А на днях на фасаде аэровокзала появился портрет дочери Петра I и размашистая надпись.

- Портрет императрицы выполнен в виде графического рисунка и представляет собой собирательный образ, основанный на известных портретах Елизаветы Петровны, сделанных разными художниками, - пояснили в пресс-службе Храброво.

В аэропорту добавили, что кроме изображения на фасаде, запланировано разместить портрет императрицы Елизаветы Петровны и название аэропорта Калининград, носящего теперь ее имя, в секторе прилета, в галерее третьего этажа здания аэровокзала.

Напомним, прошлогодний конкурс по выбору имени для аэропорта не обошелся без скандала. Долгое время в голосовании лидировала "кандидатура" философа Иммануила Канта, родившегося и прожившего всю жизнь в Кёнигсберге. Этот факт не понравился радикальным группировкам, и однажды злоумышленники надругались на памятником Канту и его могилой у стен Кафедрального собора - облили краской.

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Как пошутил коллега, если после сегодняшнего случая Иммануил Кант проиграет в голосовании Елизавете Петровне, это будет странно. А, может, он и не пошутил. Потому что атака на памятник философа - это кроме очевидного акта вандализма еще и пиар. Даже тот, кто не знал, что императрица и философ - главные претенденты на новое имя для аэропорта "Храброво", идут, можно сказать, ноздря в ноздрю, теперь узнал. И, вероятно, зашел на сайт "великиеимена.рф" и проголосовал (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU