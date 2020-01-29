Детеныша муравьеда в Калининградском зоопарке переселят в зимний павильон
Детеныш муравьеда по имени Мурашка в Калининградском зоопарке готовится к переезду. Малыша переведут в зимний павильон муравьедов.
Прежде Мурашка жила в здании зоопарка под пристальным наблюдением зоологов.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, жить малявка будет по соседству с родителями, но в павильоне, закрытом от посетителей. Все для того, чтобы избежать излишнего стресса. И все же у посетителей зоопарка будет шанс увидеть Мурашку: во время уборки ее будут переводить в вольер к игрункам. «Так что, если вдруг за стеклом рядом с обезьянками вы увидите маленького муравьеда, не впадайте в эйфорию, ведите себя тихо и деликатно, позвольте Мурашке спокойно пережить такие важные изменения», - говорится в сообщении.
Мурашка постепенно растет, весит уже 8 кг, что очень радует специалистов.
Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.
Позже выяснилось, что малышка нуждается в операции – у нее на языке обнаружили нарост.
Муравъед в ведре.
ИСТОЧНИК KP.RU