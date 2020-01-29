Детеныша муравьеда в Калининградском зоопарке переселят в зимний павильон

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:43:12+03:00

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Детеныш муравьеда по имени Мурашка в Калининградском зоопарке готовится к переезду. Малыша переведут в зимний павильон муравьедов.

Прежде Мурашка жила в здании зоопарка под пристальным наблюдением зоологов.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, жить малявка будет по соседству с родителями, но в павильоне, закрытом от посетителей. Все для того, чтобы избежать излишнего стресса. И все же у посетителей зоопарка будет шанс увидеть Мурашку: во время уборки ее будут переводить в вольер к игрункам. «Так что, если вдруг за стеклом рядом с обезьянками вы увидите маленького муравьеда, не впадайте в эйфорию, ведите себя тихо и деликатно, позвольте Мурашке спокойно пережить такие важные изменения», - говорится в сообщении.

Мурашка постепенно растет, весит уже 8 кг, что очень радует специалистов.

Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.

Позже выяснилось, что малышка нуждается в операции – у нее на языке обнаружили нарост.

Муравъед в ведре.

ИСТОЧНИК KP.RU