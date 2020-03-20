В Калининграде стали мыть улицы с мылом

20 Март 2020 2020-03-20T12:39:30+03:00

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С 18 марта улично-дорожную сеть Калининграда моют с применением гигиенических моющих средств. Об этом в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал директор предприятия Юрий Егоров. По его словам, «Чистота» готова обрабатывать улицы и специальным дезинфицирующим раствором в случае необходимости.

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- Водители и часть рабочих «Чистоты» проходят ежедневный медицинский осмотр (им измеряют температуру и давление). Уборщикам рекомендовали обязательно ходить в перчатках, ну а маски люди покупают самостоятельно, если находят в продаже, - рассказал Егоров.

По словам директора «Чистоты», несмотря на условия карантина в городе, на количестве мусора это не сказалось. За прошлые недели вывозили 423 тонны мусора, на этой убрали 380. Напомним, в Калининграде выписали из больницы первого человека, переболевшего коронавирусом, количество заразившихся пока не растет.

ИСТОЧНИК KP.RU