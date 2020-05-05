2020-05-05T01:59:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Калининградской области назвал причину отказа 350 медиков работать с коронавирусом

Министр Александр Кравченко признался, что не осуждает медиков за их решение
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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В Калининградской области дефицит медицинских кадров наблюдался еще до пандемии.В Калининградской области дефицит медицинских кадров наблюдался еще до пандемии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последний брифинг министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко принес сенсацию. Оказалось, что несколько десятков калининградских медиков - врачей и медсестер - наотрез отказались работать с коронавирусом.

- И это довольно большое число специалистов, - пояснил министр. - У нас в области таких врачей под сотню и две с половиной сотни – средний медперсонал. То есть примерно 350 человек. Они сказали: «Ребят, спасибо всем, мы пойдем и пока работать не будем".

Александр Кравченко признался, что не осуждает медиков за их решение:

- У кого-то, наверное, на то есть свои причины, и я не вправе их осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то еще что-то...

Однако этот демарш ситуацию с кадрами в системе здравоохранения сделал еще более сложной. Как признался глава минздрава, кадровый дефицит наблюдался еще до начала пандемии коронавируса. А сейчас пришлось принимать специальные меры - разделять медиков на группы.

- Мы с дефицитом медперсонала столкнулись еще до начала этой всей ситуации с коронавирусной инфекцией. Также мы были вынуждены, чтобы уменьшить потенциальный риск выбытия медработников, разделить всех врачей на группы. Это сделано для того, чтобы, если одна группа вышла из строя, на их место после обработки учреждения зашла другая. Дефицит есть, и люди работают сегодня на серьезном пределе.

Напомним, что на сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано 524 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе заразились 93 медика. Скончались в общей сложности 11 человек, среди них - медсестра Калининградской областной клинической больницы Надежда Дивак. Ей было 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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