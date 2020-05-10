2020-05-10T01:13:41+03:00
75 лет Великой Победы

Воздушный парад, концерт для ветеранов, 30 залпов салюта: как Калининград отметил День Победы

Рассказываем о самых ярких событиях 9 мая 2020 года [видео]
Кирилл Алексеев
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Воздушный парад в Калининграде.Воздушный парад в Калининграде.Фото: Александр Подгорчук
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Несмотря на режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, программа Дня Победы в Калининграде была насыщенной. "Комсомолка", напомним, вела прямую онлайн-трансляцию праздника.

Изюминкой праздничной программы стал воздушный парад. Ровно в 10 часов над центром Калининграда пролетели 20 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота. Среди них - истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, летчики вылетели сразу с трех аэродромов Калининградской области: Черняховска, Чкаловска и Донского, где базируются вертолетчики.

Большой праздник был организован во дворе Дома ветеранов на улице Комсомольской. Здесь выступил с обращением губернатор Антон Алиханов, затем курсанты Балтийского военно-морского института имени Федора Ушакова пронесли Георгиевскую ленту – символ героизма, доблести и славы защитников России. Завершился праздник концертом группы "Черные береты", музыканты исполнили песни военных лет.

Завершился День Победы в Калининграде 30 залпами праздничного салюта, который начался в 22:00 по местному времени. Артиллерийские орудия были установлены в парке Победы возле мемориального комплекса 1200 гвардейцам.

Салют в честь Дня Победы. Фото: Александр Подгорчук

Салют в честь Дня Победы.Фото: Александр Подгорчук

Что интересно, залпы производили 76-миллиметровые пушки выпуска 1943 года. Эти орудия использовались весной 1945 года при штурме Кёнигсберга, на дулах и лафетах еще видны следы от осколков снарядов.

- Сегодня орудия стоят на вооружении мотострелкового полка и используются при производстве праздничных салютов, - цитирует агентство ТАСС пресс-службу Балтфлота. - Они осуществляют звуковое сопровождение салютов благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Воздушный парад в честь Дня Победы в Калининграде.Александр КАТЕРУША

ИСТОЧНИК KP.RU

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