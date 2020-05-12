Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел

12 Май 2020 2020-05-12T15:13:13+03:00

Искусствовед выписался из Коммунарки и две недели провел на строгом карантине

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Наш знаменитый земляк, житель Зеленоградска, историк моды Александр Васильев вылечился. В Инстаграме он опубликовал пост о своих буднях после перенесенной болезни. Искусствовед, напомним, находился на лечении в Коммунарке, куда попал с двусторонним воспалением легких.

«Я окончательно выздоровел! Выписавшись из больницы, соблюдал строгий карантин положенные две недели, а теперь выхожу на улицу погулять со своим псом по кличке Котик и за продуктами в ближайшие к дому магазины. Естественно, делаю это только в перчатках и маске, как и положено», - написал Александр Васильев.

Он признается, что «также обеспокоен, как и все москвичи, жители Лондона или Нью-Йорка». Говорит, что очень обрадован тем, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии.

«Мы все оказались в одной лодке. Нам надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом, находить какие-то новые формы для общения», - пишет искусствовед.

Как историк моды, Александр Васильев анализирует наш нынешний внешний облик.

«Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете», - считает Александр Васильев.

Напомним, Ровно за месяц до своей болезни Александр Васильев открыл выставку в Калининграде. Коллекцию концертных костюмов эстрадных певиц представили в Музее изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU