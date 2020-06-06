2020-06-06T14:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Открыть кинотеатры и зоопарк: В Калининграде Роспотребнадзор выступил за снятие карантинных ограничений

В ведомстве предлагают отменить и ношение масок на улице
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выступило за постепенное снятие ограничений, введенных ранее в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор уже предложил областному правительству отменить обязательное ношение масок на улице. При этом от использования средств индивидуальной защиты в транспорте, общественных местах, помещениях и на предприятиях отказываться не спешат.

В ведомстве также рекомендовали возобновить работу организаций сферы услуг (кроме общепита).

Санитарные врачи считают, что уже можно открыть кинотеатры, театры, музеи, парки, зоопарки, ночные клубы, библиотеки (без посещения читальных залов). Бани и сауны тоже могут работать, но без использования купелей.

Ослабить ограничения предложено, поскольку в Калининградской области значение коэффициента распространенности Rt меньше 1, свободны 65,1% коек, показатель тестирования составляет уже 149,7 на 100 тысяч населения.

Напомним, всеобщий масочный режим, введенный в Калининградской области в качестве профилактического средства по борьбе с эпидемией коронавируса ужесточили с 25 мая. Все обязаны носить маски не только в магазинах, транспорте и общественных местах, но и на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 30 тысяч рублей: В Калининграде за отсутствие маски на улице начнут штрафовать

Губернатор области Антон Алиханов обратился к руководству регионального управления УМВД с просьбой "усилить контроль за выполнением масочного режима и начать выписывать постановления"… (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

СЛУШАЙТЕ ЭФИР

Елена Бабура: Масочный режим пришёл к нам надолго, и его придётся соблюдать

Главный санитарный врач Калининградской области рассказывает о том, кого на самом деле защищает маска, какую маску выбрать, как и где носить… (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль
Погибла 73-летняя женщина: Стали известны подробности смертельного ДТП в Советске
Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат
В небе над Калининградом снова проведут три тренировки воздушной части парада Победы
Очевидцы: В Советске в ДТП погибла пассажирка такси
Телефонные мошенники выманили у калининградского пенсионера больше 400 тыс рублей
Открыть кинотеатры и зоопарк: В Калининграде Роспотребнадзор выступил за снятие карантинных ограничений
Ест из бутылочки, обнимая зайца: Калининградский зоопарк показал повзрослевшего муравьеда Мурашку
На Куршской косе в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист
Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
У большинства новых заболевших коронавирусом в Калининграде диагностирована пневмония
За сутки в Калининграде выявили 36 новых случаев коронавируса
Расписание движения автобусов Калининград – Советск изменится с 15 июня
Изъяли 300 литров: Житель Балтийска торговал алкоголем без лицензии
В Калининграде из горящей квартиры спасены три человека
На храме в поселке Добрино установили синие купола
В Полесском районе сгорел экскаватор
В Правдинском районе военнослужащий на УАЗе сбил насмерть 5-летнего мальчика
В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в канализационный колодец
Суд закрыл мини-отель в жилом доме в Пионерском
В Калининграде мошенники грозят бизнесу проверками от лица Роспотребнадзора
Пожилой итальянец пытался прорваться в Калининградскую область
На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение
В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям