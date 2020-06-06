Открыть кинотеатры и зоопарк: В Калининграде Роспотребнадзор выступил за снятие карантинных ограничений

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:42:46+03:00

В ведомстве предлагают отменить и ношение масок на улице

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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выступило за постепенное снятие ограничений, введенных ранее в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор уже предложил областному правительству отменить обязательное ношение масок на улице. При этом от использования средств индивидуальной защиты в транспорте, общественных местах, помещениях и на предприятиях отказываться не спешат.

В ведомстве также рекомендовали возобновить работу организаций сферы услуг (кроме общепита).

Санитарные врачи считают, что уже можно открыть кинотеатры, театры, музеи, парки, зоопарки, ночные клубы, библиотеки (без посещения читальных залов). Бани и сауны тоже могут работать, но без использования купелей.

Ослабить ограничения предложено, поскольку в Калининградской области значение коэффициента распространенности Rt меньше 1, свободны 65,1% коек, показатель тестирования составляет уже 149,7 на 100 тысяч населения.

Напомним, всеобщий масочный режим, введенный в Калининградской области в качестве профилактического средства по борьбе с эпидемией коронавируса ужесточили с 25 мая. Все обязаны носить маски не только в магазинах, транспорте и общественных местах, но и на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU