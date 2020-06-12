Алиханов: Состояние некоторых из заболевших коронавирусом детей крайне тяжелое

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:10:39+03:00

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Накануне губернатор Антон Алиханов выступил с видеообращением к жителям Калининградской области, в котором призвал не расслабляться, соблюдать все необходимые санитарные требования, минимизировать походы в магазины и прочие людные места. И если почувствовали, что заболели, ни в коем случае не заниматься самолечением - может плохо кончиться.

По словам губернатора, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается в регионе сложной. Болеют люди всех возрастов, в том числе дети.

- В последние несколько дней у нас есть выявленные случаи заболевания среди детей. И я прошу вас не думать, что дети – вне опасности. К сожалению, состояние некоторых из заболевших детей крайне тяжелое, - отметил Антон Алиханов.

По мнению губернатора, это происходит в том числе, потому, что родители не обращаются за медицинской помощью в первые дни заболевания:

- У ребенка поднимается температура, она невысокая. Ребенка пытаются лечить, как от обычного гриппа, но дальше температура ползет вверх: 39, 40… Ребенку становится плохо, и только после этого он поступает в больницу. Это недопустимо! Я прошу и еще раз обращаюсь к жителям региона: не занимайтесь самолечением! Если вы чувствуете, что у вас есть признаки ОРВИ, пожалуйста, звоните в «скорую помощь», вызывайте врача. Мы приедем, проведем тест, и, в зависимости от результата и от вашего состояния, поместим вас на лечение в больницу.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусуной инфекцией. Общее число заболевших жителей региона достигло 1984.

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Согласно данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, из подтвержденных за последние сутки 38 случаев заболевания 13 выявлены активно без клинических проявлений, по результатам лабораторных исследований. Установлено, что контакты заболевших с инфицированными происходили преимущественно в семье и по месту работы. У 25 человек вирус выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 9 из этих пациентов была диагностирована пневмония (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU