Знак беды: над пляжем в Балтийске подняли черный шар

8 Июль 2020 2020-07-08T14:24:34+03:00

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Ситуация на морском побережье возле Балтийска и Балтийской косы становится все более тревожной. Волнение, установившееся на море в последние дни, не мешает некоторым любителям идти купаться. Хотя сейчас это смертельно опасно. Так, накануне серфингист вытащил из воды двоих молодых людей, которых едва не погубило разрывное течение. До этого, как признался в интервью "Комсомолке" старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска Юрий Лойко, спасли еще двоих.

В среду вечером по группам Балтийска в социальных сетях было распространено сообщение следующего содержания: "Уважаемые жители и гости Балтийска! Сегодня порывы ветра достигают 15 м/с, высота волн вдоль побережья 2,4 метра, сильное отбойное течение. Купание в море запрещено! Обращайте внимание на спасательную станцию - спасатели поднимают черный шар при такой погоде".

В среду море в Балтийске если и успокоилось, то несильно, а к вечеру скорость вестра еще больше усилится. Берегите себя! При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 8(4012)3-06-66; 8-952-793-07-74; 8-950-67-112-89, единый телефон спасения – «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU