Стало известно, когда покажут фильм «Цой», который снимали в Калининградской области

22 Июль 2020 2020-07-22T14:23:42+03:00

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Фильм Алексея Учителя «Цой», посвященный лидеру рок-группы «Кино», выйдет в российский прокат 27 августа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компания Sony Pictures. Отмечается, что таким образом премьера состоится в День российского.

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений», - сказал Алексей Учитель, отметив, что, несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию, считает важным выпустить фильм именно в августе этого года.

В киноленте сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

Съемки картины проходили, в том числе и в Калининградской области. В Балтийске, например, снимали одну из непростых сцен – паром, переправляющий «Жигули», «Волги», «Москвич» и желтый автобус «ПАЗ». За его рулем – водитель того самого «Икаруса», в который на своем авто врезался Виктор Цой.

Рабочим названием фильма, однако, было «47».

Как говорил сам режиссер, это кино о последних днях жизни Виктора Цоя и его последнем пути домой в Ленинград. История, по словам режиссера Алексея Учителя, во многом сочиненная. Даже многие имена изменены. Это фильм-притча, авторский взгляд на то, что было и что могло быть.

ИСТОЧНИК KP.RU