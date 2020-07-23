2020-07-23T21:31:43+03:00
Общество

Антон Алиханов поблагодарил полицейскую, остановившую агрессивного преступника

Младший лейтенант полиции Таисия Шипулина отмечена благодарственным письмом губернатора Калининградской области
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Участковый Таисия Шипулина.Участковый Таисия Шипулина.Фото: Правительство Калининградской области
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Сегодня первый заместитель председателя – руководитель аппарата правительства Калининградской области Алексей Родин вручил благодарственное письмо губернатора участковому уполномоченному отдела МВД России по Московскому району Калининграда Таисии Шипулиной.

- Служба в полиции в данном направлении нередко связана с нештатными ситуациями, именно в них проявляются выдержка, храбрость и настоящее мастерство, – отметил Алексей Родина.

Напомним, Таисия Шипулина остановила преступника, который намеренно пошел на убийство человека. Она в одиночку на глазах шокированных зевак с незаряженным электрошокером предотвратила трагедию.

Детали истории о храброй Таисии Шипулиной читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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