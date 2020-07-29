Завтра пройдет обсуждение будущего калининградской «Бастилии»
Центр городского развития «ГорПросвет» библиотеки имени Чехова приглашает неравнодушных жителей Калининграда к онлайн-обсуждению будущего облика калининградской «Бастилии» (так называют дом на проспекте Мира, 57-59).
- Фасад дома будет обновлен в ближайшее время, - говорится в анонсе.
Из спикеров встречи заявлены: директор СНКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Олег Туркин, главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, глава регионального отделения Союза архитекторов Петр Черненко. Модератор встречи - Александр Попадин.
К дискуссии можно присоединиться, написав комментарий к онлайн-трансляции, которая будет вестись в группах библиотеки в социальных сетях.
Начало – 30 июля в 19.00.
Детали предстоящего капитального ремонта калининградской "Бастилии" здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU