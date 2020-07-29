Завтра пройдет обсуждение будущего калининградской «Бастилии»

29 Июль 2020 2020-07-29T20:40:50+03:00

Такое состояние дома на проспекте Мира сегодня закрывают леса. Фото: СОЦСЕТИ

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Центр городского развития «ГорПросвет» библиотеки имени Чехова приглашает неравнодушных жителей Калининграда к онлайн-обсуждению будущего облика калининградской «Бастилии» (так называют дом на проспекте Мира, 57-59).

- Фасад дома будет обновлен в ближайшее время, - говорится в анонсе.

Из спикеров встречи заявлены: директор СНКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Олег Туркин, главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, глава регионального отделения Союза архитекторов Петр Черненко. Модератор встречи - Александр Попадин.

К дискуссии можно присоединиться, написав комментарий к онлайн-трансляции, которая будет вестись в группах библиотеки в социальных сетях.

Начало – 30 июля в 19.00.

Детали предстоящего капитального ремонта калининградской "Бастилии" здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU