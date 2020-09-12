Калининградская область получит 325 миллионов рублей для поддержки безработных

Поиски работы сегодня требуют времени и терпения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Калининградская область получит 324 миллиона 867 тысяч рублей для обеспечения 100-процентной выплаты пособия по безработице в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.

По данным регионального министерства социальной политики, сегодня на учете в Центре занятости населения состоит более 36 тысяч граждан.

Официально работодателями заявлено 12 300 вакансий, из них 57 % – по рабочим профессиям.

О том, где и как искать работу в Калининграде, читайте здесь.