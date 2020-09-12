Калининградская область получит 325 миллионов рублей для поддержки безработных

Поиски работы сегодня требуют времени и терпения.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Калининградская область получит 324 миллиона 867 тысяч рублей для обеспечения 100-процентной выплаты пособия по безработице в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.
По данным регионального министерства социальной политики, сегодня на учете в Центре занятости населения состоит более 36 тысяч граждан.
Официально работодателями заявлено 12 300 вакансий, из них 57 % – по рабочим профессиям.
О том, где и как искать работу в Калининграде, читайте здесь.