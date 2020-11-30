Многодетный калининградец, угробивший в ДТП двух человек, осужден на 8 лет

Московский районный суд Калининграда приговорил виновника ДТП, в результате которого погибли два человека, к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима.

Напомним: поздним вечером 15 ноября прошлого года пьяный лихач на «Ауди А8» возвращался с собственной свадьбы, разогнался до скорости более 160 км/ч и на Мамоновском шоссе врезался в попутный автомобиль «Ауди 80». От полученных травм его водитель и находившийся в салоне пассажир скончались на месте происшествия.

- Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, пояснив, что происходящее помнит смутно, - сообщили в пресс-службе районного суда. – К смягчающим обстоятельствам отнесены также совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении у гражданина четверых несовершеннолетних детей и неработающей супруги, находящейся в декретном отпуске, частичное добровольное возмещение потерпевшим морального вреда в размере по 50 тысяч рублей каждому, удовлетворительные характеристики по месту жительства.

За потерпевшими суд признал право обратиться с иском о возмещении морального вреда.

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