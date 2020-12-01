«Остались силы только вот это сделать»: Опубликован последний ролик убийцы, застрелившего жену в Калининграде

Александр М. записал четыре ролика. Фото: YouTube

Опубликован четвертый и последний ролик, записанный 37-летним жителем Кемерово, Александром М., который застрелил бывшую жену в Калининграде и покончил с собой. Видео появилось на YouTube-канале стрелка во вторник, 1 декабря.

В этом ролике, как и в предыдущих трех, он весьма растерянно и сбивчиво говорит про свою тяжелую жизнь и невозможность поступить иначе.

«У родных, у всех прошу прощения. Так надо было. Так, как я поступил – это не есть правильно. Но по-другому никак... …Финансовые проблемы пережил бы, все остальное. Но когда теряешь детей, когда теряешь любимых… Получается, что потерял все. Нахрена такая жизнь нужна?», - говорит Александр.

Мужчина, который раньше жаловался на отсутствие работы, денег и неверность жены, на этот раз сетует на плохое здоровье и плохой сон.

«Все! Я начал просто заживо гнить, умирать. Или в тюрьму, или в дурку точно бы загремел. Сил никаких не осталось. Остались силы только вот это сделать и все», - вздыхает Александр.

Стрелок говорит, что очень любит своих детей и готов был (когда-то) за них отдать жизнь. Почему он решил оставить любимых детей сиротами – не говорит.

Напомним, в прошлый четверг, 26 ноября, Александр убил свою бывшую жену на улице Чернышевского в Калининграде. 37-летний житель Кемерово шесть раз выстрелил в женщину из охотничьего карабина, после чего покончил с собой. Сиротами остались двое детей 4 и 10 лет, их забрала к себе бабушка, мама убитой.