По пьесе Гришковца: В Калининграде завершается XVII Фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

Актер Игорь Золотовицкий в спектакле "Дом" (18+). Фото: Фестиваль "Балтийские сезоны"

8 декабря в рамках XVII Фестиваля искусств «Балтийские сезоны» на

сцене Калининградского областного драматического театра состоится показ спектакля

Московского художественного театра имени Чехова «Дом» (18+) по пьесе Евгения

Гришковца и Анны Матисон в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Сергея

Пускепалиса. Главную роль в постановке исполняет заслуженный артист РФ, заслуженный

деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий.

Известно, что спектакль «Дом» идет на сцене МХТ уже почти 10 лет. Его премьера в 2011 году была приурочена к юбилею исполнителя главной роли, заслуженного артиста РФ Игоря

Золотовицкого и стала его бенефисом. Главный герой спектакля мечтает обрести дом –

настоящий большой гостеприимный дом, способный стать и семейным гнездом, и личной

крепостью. Подходящий дом уже есть на примете, и до исполнения мечты остается лишь

один шаг – найти деньги на его приобретение…

Этим спектаклем фестиваль «Балтийские сезоны» завершает свою работу в этом году. Увы, коронавирус не мог не сказаться и на этом событии.

Так, в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции и принятыми мерами по ограничению деятельности высших учебных заведений, организаторы отменили показ спектаклей «Русский крест» (18+) студентов Высшего театрального училища имени Щепкина и «Дом на границе в открытом море» (18+) студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС) на сцене Калининградского областного музыкального театра в рамках программы «Будущее театра. Плоды просвещения» Фестиваля искусств «Балтийские сезоны».

Примечательно, что в рамках нынешних "Сезонов" в Калининграде впервые побывал театр "Современник" со спектаклем "Нэнси". Как все прошло - читайте здесь.