Калининградцы снова стали свидетелями рубки придорожных деревьев на дрова. На этот раз уничтожение аллеи заметил житель области Владимир Буданов, который сообщил на своей странице в фейсбуке о «сплошной вырубке» вдоль трассы Мозырь-Подлипово-Сергеевка-Каменка.- Здоровые, больные все подряд, - написал Буданов. - Вообще там есть участки 100 и более метров сплошной вырубки. Деревья возрастом думаю по 50-100 лет.Очевидец сообщил, что движение по этой дороге сложно назвать интенсивным, поэтому и необходимости вырубки он не видит, а также поинтересовался у своих подписчиков, будут ли компенсационные высадки взамен того, что вырублено. Тут же он приложил фонографии, на которых видно, как деревья пилят на чурбаки и складывают в грузовик.Напомним, ранее корреспондент «Комсомолки» заметил вырубку деревьев в районе поселка Береговое Правдинского района. В министерстве развития инфраструктуры в ответе на запрос сообщили, что в регионе вырубят более 700 деревьев.