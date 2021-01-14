Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Омска.- 72-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), - об этом говорится в официальном заявлении Управления СК РФ по Калининградской области.Как следует из выводов следствия и суда, в мае 2018 года омич под предлогом заключения договора пожизненного содержания обманом уговорил знакомого ему 94-летнего жителя Калининграда, по состоянию здоровья не способного прочесть составленные документы, подписать договор купли-продажи на квартиру, принадлежавшую потерпевшему, стоимостью 1,7 млн рублей, расположенную на улице Чекистов в городе Калининграде.- Впоследствии, как удалось доказать следствию, мужчина оформил в собственность указанную недвижимость, лишив ветерана Великой Отечественной войны права на единственное жилье. При этом денежные средства за покупку ветерану он не передавал, - сообщили в СК.Ленинградский районный суд Калининграда назначил наказание жителю Омска в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.В марте 2020 года «Комсомолка» пообщалась с пострадавшим ветераном. Подробности – здесь.