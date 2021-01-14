Зона перекрытия сквозного движения на участке Тенистой аллеи от дома № 39 продлевается до пересечения с улицей Сержанта Мишина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.- Движение по Тенистой аллее закрыто для обеспечения безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки, - отметили в пресс-службе.Как же теперь работает автобус № 48?- Автобусный маршрут № 48 направлен по улице Менделеева, проспекту Мира, улице Химической, далее - согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по Химической, проспекту Мира, улице Сержанта Мишина и далее - согласно существующей схеме движения, - разъяснили в администрации и также подчеркнули, что «ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на «Водоканал».Напомним, в июле 2020 года на Тенистой аллее «Рено» провалилось под землю. Видео о том, на какой глубине рабочие проводят ремонт коллектора, смотрите здесь.