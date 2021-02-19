Власти Балтийска включились в работу по спасению лебедей, оказавшихся в мазутном пятне

Горожане Балтийска спасли лебедей - достали их из мазутного пятна. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Балтийска пообещали, что виновных в разливе мазута накажут.

- Комитет городского хозяйства администрации незамедлительно оповестил о загрязнении акватории Балтийско-Арктическое Морское Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также - природоохранную прокуратуру и военного прокурора Балтфлота, - говорится в официальном сообщении администрации. - Сегодня управление совместно с военной прокуратурой, военным экологом провели обследование акватории, обнаружили в районе гостиницы «Якорь» пятно мазута площадью около 150 кв.м. толщиной 2-3 мм.

В заявлении говорится, что «выясняются обстоятельства произошедшего, виновных привлекут к ответственности за причинение ущерба акватории и животному миру».

Всего из мазутного пятна общими усилиями удалось достать 20 лебедей, их спасением занимаются специалисты.

Напомним, 18 февраля очевидцы сообщили о радужной маслянистой пленке в акватории канала в Балтийске. Горожане начали спасение лебедей, оказавшихся в плену.