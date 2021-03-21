В Пионерском 44-летний «любитель шоколадок» сладко уснул на месте преступления

На сигнал "Тревога" росгвардейцы выехали в пятом часу утра. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Росгвардия и полиция выясняет обстоятельства, при которых житель Пионерского в нетрезвом виде оказался в закрытом и охраняемом магазине.

- Отрабатывая сигнал «Тревога», поступивший в 4:32 утра 21 марта, наряд вневедомственной охраны выехал на охраняемый объект, расположенный на Калининградском шоссе, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области.

Первое, что услышали правоохранители, прибыв на место, - громкий храп.

- Сотрудники Росгвардии обнаружили приоткрытую входную дверь в магазин, а из самого помещения доносился храп, - рассказали детали в пресс-службе. - В ходе дальнейшего обследования росгвардейцы увидели… спящего на прилавке с шоколадом гражданина.

Задержанный с явными признаками опьянения не смог объяснить причину своего незаконного пребывания в охраняемом помещении.

44-летний житель Калининграда доставлен в отдел полиции. По факту незаконного проникновения на охраняемый объект решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступления с элементами «чуда» в Калининграде происходят нередко. Так, перед новым 2021 годом полиция задержала похитителя… Санта-Клаусов. Грабитель суперматркета объяснил полиции свои действия по-детски.

- Я просто хотел немного праздника! – сказал в тот момент задержанный.

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