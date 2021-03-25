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Общество25 марта 2021 8:13

В Калининграде министр образования проведет собрание для родителей третьеклассников

Онлайн-встреча начнется сегодня в 17 часов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Какой курс выбрать - "Светскую этику" или "Религиозные культуры"?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр образования Светлана Трусенева сегодня проведет онлайн-собрание для родителей третьеклассников. Об этом сообщают в региональном министерстве.

- Будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением Всероссийских проверочных работ в начальной школе, а также - реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

О способах подключения к обсуждению можно узнать здесь.

Напомним, на прошлой неделе Светлана Трусенева во время онлайн-встречи с родительским сообществом рассказала об изменениях в процедуре записи ребенка в первый класс. Эта кампания стартует в Калининграде 1 апреля.