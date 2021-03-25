Для тех, кто ищет работу: БФУ приглашает на бесплатное обучение

Активным мамам предлагают совмещать уход за детьми с учебой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

БФУ приглашает на бесплатное обучение граждан, находящихся в поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Обучение будет проводиться на базе БФУ в течение 2021 года для последующего трудоустройства, - рассказали в университете. - В проекте могут принять участие: лица, обратившиеся в органы службы занятости населения, включая безработных граждан; лица в возрасте 50 лет и старше, в том числе предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.

Инициатива является частью федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Участниками предлагается выбор из 150 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В университете сообщают, что подать заявку можно на сайте «Работа в России», выбрав регион и образовательную программу.

Ранее министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что официально в регионе зарегистрировано порядка 19 тысяч безработных. Жители Калининградской области в последнее время довольно активно ищут возможность заработать в Польше.